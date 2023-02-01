شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: STARZPLAY وWATCH IT تكشفان عن شراكة استراتيجية جديدة لعرض أبرز الإنتاجات العربية والأجنبية والرسوم المتحركة فى اشتراك واحد والان مع تفاصيل الخبر

• STARZPLAY ستتيح لمشتركيها فرصة مشاهدة كامل محتوى WATCH IT بدون أى تكلفة إضافية. • علاوة على تبادل المحتوى، ستشمل الشراكة أيضاً على تعاون فى إنتاج أعمال مشتركة والترويج لها على مدار الأعوام المقبلة القاهرة - سامية سيد - • الشراكة تتيح لكلتا المنصتين عرض ما فى مكتبة الأخرى من المحتوى الترفيهى والإنتاجات الحالية والمستقبلية.• علاوة على تبادل المحتوى، ستشمل الشراكة أيضاً على تعاون فى إنتاج أعمال مشتركة والترويج لها على مدار الأعوام المقبلة

أعلنت منصة STARZPLAY، المصنفة ضمن أفضل 3 منصات تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن شراكة متعددة السنوات مع منصة WATCH IT الرائدة فى صناعة وبث المحتوى الترفيهي، لنقل أكبر المواهب العربية وأحدث أعمالهم إلى جمهورها كما ستقوم WATCH IT بتقديم أضخم انتاجات هوليوود لمشتركيها بدون أى تكلفة إضافية.

من الأفلام والمسلسلات إلى البرامج الحوارية اليومية، سيتمكن مشتركو STARZPLAY الآن من الوصول إلى مكتبة WATCH IT الكاملة من أحدث الأعمال والمحتوى العربى الحصري، مع أكثر من 12,000 حلقة وأكثر من 200 فيلم عربي. كما سيتمكن مشتركى WATCH IT، من الوصول إلى مكتبة STARZPLAY الكاملة من المحتوى الترفيهى بما فى ذلك العروض الأولى لمسلسلات هوليوود وأشهر الأفلام بالإضافة إلى أشهر إنتاجات الأنمى.

وقالت نشوى جاد الحق، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ WATCH IT: إن "الشراكة مع STARZPLAY هى فرصة لـ WATCH IT لتقديم محتواها إلى شرائح أكثر من الجمهور فى المنطقة العربية وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة المشتركين الواسعة لـ STARZPLAY فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت جاد أنWATCH IT تسعى بالشراكات من هذا النوع لتوفير خدماتها فى صناعة وبث المحتوى للجمهور فى كل البلاد العربية والجاليات فى الخارج، حيث أن رسالتنا هى أن ندخل كل البيوت بمحتوى ترفيهى أمن وممتع لكل أفراد الأسرة.

ومن جانبه، قال معاذ الشيخ، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس فىSTARZPLAY: لطالما كنا فى STARZPLAY حريصين على تزويد المشتركين بوصول سهل عبر اشتراك واحد إلى المحتوى المفضل لديهم، سواء كان من إنتاجات هوليوود الأصلية أم من المسلسلات العربية، دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات وخدمات متعددة ودفع رسوم لكل منها. ولهذا يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة مع WATCH IT لنفتح الأبواب أمام المشتركين لمتابعة مجموعة غنية من الإنتاجات العربية المميزة. فمنذ إطلاق منصة WATCH IT حصدت النجاحات اللافتة فى مصر، ونحن ملتزمون بالتوسع فى المنطقة والإضافة إلى مشهد قطاع خدمات البث ومشاهدة الفيديو حسب الطلب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا ريب أن إضافة المحتوى العربى الحصرى من WATCH IT يعد إضافة نوعية مميزة لمكتبتنا الحافلة، بدءاً من المسلسلات الغربية التى تعرض لأول مرة، وعروض الأفلام المميزة، والمسلسلات الأمريكية واليابانية التى تُعرض فى نفس وقت عرضها فى الولايات المتحدة واليابان، وصولاً إلى الأحداث الرياضية المباشرة والرسوم المتحركة".

هذا وسيتم توفير محتوى WATCH IT على STARZPLAY اعتبارًا من بداية فبراير 2023. وتسلط الشراكة الضوء على التزام المنصتين تجاه المشاهد العربي، وتشكل استجابةً لتطلعات المشتركين وتدعم خطط التوسع المستمرة لديهما، وتتضمن الشراكة أيضاً تعاوناً على صعيد الإنتاجات العربية الأصلية بين STARZPLAY وWATCH IT.

ويستمتع مستخدمين من أكثر من 180 دولة حول العالم باشتراك WATCH IT ويمكنهم مشاهدة أكثر من 55,000 ساعة من المحتوى من ضمن أكبر كتالوج عربى متاح على الإنترنت.

وتتوفر خدمة STARZPLAY فى 19 دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم آلاف الساعات من الأفلام والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية، والمحتوى المتنوع عبر القنوات المضافة. وتحتل المنصة المرتبة الأولى فى عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمكنهم من مشاهدة المحتوى المفضل لديهم فى أى وقت وعبر أى جهاز ومن أى مكان.

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، فى خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامى والسينمائى المصرى والعربى وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربى فى كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها فى إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها. وبدأت WATCH IT فى نهاية 2021 فى التوسع فى انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع فى عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوى متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربى تُقدم خدمة "الفيديو حسب الطلب" فى العالم.

كما توفر STARZPLAY (www.starzplay.com) المصنفة باستمرار ضمن أفضل 3 منصات تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمشتركين أفضل محتوى ترفيهى ورياضى عبر تطبيق واحد يشمل أفلام هوليوود، والعروض التلفزيونية، والمحتوى الوثائقي، والمسلسلات فى نفس وقت عرضها فى الولايات المتحدة. كما تقدم المنصة محتوى ترفيهياً للأطفال والأحداث الرياضية المباشرة والمحتوى العربي، وتتمتع بحضور واسع فى 19 دولة على امتداد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدم المنصة آلاف أنواع المحتوى المميز، بما يشمل أعمال STARZPLAY الحصرية والأصلية، على غرار بغداد سنترال، ومحتوى STARZ الأصلى مثل باور وآوتلاندر وسبارتاكوس وذا وايت كوين، إلى جانب المحتوى المميز والإضافات من محتوى discovery+. بالإضافة إلى STARZPLAY Sports، حيث تقدم باقة STARZPLAY الرياضية لمشتركيها تغطية مباشرة وحصرية للدورى الإيطالى الممتاز لكرة القدم، سيرى أ، وأحداث رياضية محلية ودولية ضخمة فى كل المجالات: كرة القدم، المصارعة، الكريكت، UFC، الملاكمة، كرة السلة، ركوب الدراجات الهوائية وغيرهم المزيد.

ونجحت STARZPLAY بإبرام علاقات وثيقة مع نخبة من استديوهات الإنتاج العالمية الرائدة ومنها إم جى إم، و20 سينشرى ستوديوز، وورنر براذرز، ويونيفرسال، وديسكفري، وفوكس إنترناشيونال تشانلز.

وحتى عام 2022، كانت STARZ (www.starz.com)، إحدى شركات "لايونزغيت" المدرجة فى بورصة نيويورك بالرمز LGF.A وLGF.B، من المستثمرين الرئيسيين فى "STARZPLAY" إلى جانب عدد من شركات الاستثمار فى وسائل الإعلام والتكنولوجيا مثل "إس إيه كيو إنفسترز" و"دلتا بارتنرز". ونجحت STARZPLAY فى بداية عام 2021 بالحصول على أول تمويل مستقل فى المنطقة بقيمة 25 مليون دولار (نحو 92 مليون درهم) من "رؤيا بارتنرز" التى تتخذ من أبوظبى مقراً لها. وفى شهر مارس من عام 2022، استحوذت شركة "رؤية الإمارات"E-Vision - التابعة لمجموعة "e&"، و القابضة "ADQ"، الشركة الاستثمارية القابضة التى تتخذ من إمارة أبوظبى مقراً لها، على حصة الأغلبية التى تبلغ قرابة 57% من الشركة.

وتجاوز عدد المشتركين فى STARZPLAY 2,1 مليون مشترك، وتتيح لهم إمكانية مشاهدة المحتوى بدقة HD و4K عبر معظم الأجهزة الداعمة للإنترنت وأجهزة التلفاز الذكية ومنصات الألعاب، وهى متاحة أيضاً على نطاق واسع على الخدمات الإقليمية للبث التلفزيونى عبر الإنترنت. ويتيح التطبيق المخصص للأجهزة العاملة بنظامى "iOS" و"أندرويد" -والذى تم تنصيبه على أكثر من 3 ملايين جهاز- تنزيل المحتوى لمتابعته دون اتصال مع شبكة الإنترنت.