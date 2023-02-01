شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. تويتر يقوم بإغلاق ميزة CoTweets الخاصة بالتغريدات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إغلاق تويتر مرة أخرى إحدى الميزات حتى قبل طرحها المستقر، حيث تم إغلاق ميزة تويتر التعاونية"CoTweets"، والتي تم طرحها للاختبار العام الماضي، وبدأ موقع المدونات الصغيرة في اختبار هذه الميزة في يوليو 2022 لمستخدمين محددين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكوريا وكندا، ومع ذلك، تم الآن إيقاف تشغيل الميزة حتى قبل طرحها المستقر.

كان بإمكان CoTweets السماح لاثنين من مستخدمي تويتر المختلفين بالتغريد معًا، مر تويتر بالعديد من التغييرات، حيث قدم الميزات الجديدة والقديمة وإزالتها، منذ أن استحوذ Elon Musk على منصة التواصل الاجتماعي في أكتوبر 2022.

وفقًا للإعلان الصادر على صفحة المساعدة على تويتر، انتهى اختبار CoTweets على تويتر فعليًا اعتبارًا من 31 يناير، وقال تويتر أن ميزة CoTweets لن تكون متاحة بعد الآن وستكون CoTweets الحالية قابلة للعرض لمدة شهر آخر، وبعد ذلك سيتم عرضها إلى إعادة التغريد، بمجرد التنفيذ، ستظهر جميع CoTweets الحالية على أنها إعادات تغريد على الملف الشخصي للمؤلف المشارك وعلى الجداول الزمنية لمتابعيه.

أطلق تويتر اختبار CoTweets العام الماضي في يوليو، مما مكّن حسابين من المشاركة في كتابة تغريدة، تم اختبار هذه الميزة لبعض الحسابات المختارة في الولايات المتحدة وكندا وكوريا، ومع ذلك، قالت الشركة إنها قد تقوم بإيقاف تشغيل هذه الميزة في نهاية التجربة وقد تتم إزالة أي CoTweets تم إنشاؤها.

تتيح ميزة CoTweets لمستخدمي تويتر المؤهلين إرسال دعوة للمشاركة في تأليف تغريدة مع مستخدم آخر، تستخدم التغريدات المشتركة في تأليفها صورة الملف الشخصي ومقابض كلا المؤلفين المشاركين، وتوضح صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بالشركة أن "CoTweet عبارة عن تغريدة شارك في تأليفها ويتم نشرها في نفس الوقت على ملفات تعريف المؤلفين والجداول الزمنية لمتابعيهم".