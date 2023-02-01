شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العملات المشفرة تنتعش خلال يناير بفضل ارتفاع البيتكوين والإيثيريوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية في الشهر الأول من عام 2023، حيث أضافت 250 مليار دولار إلى سوق العملات المشفرة المجمعة حسبما نقلت CNBC.

وارتفع سعر البيتكوين إلى حوالي 23 ألف دولار، صعوداً من أقل من 17 ألف دولار في بداية العام، وشهدت الإيثيريوم وغيرها من العملات المشفرة العشرة الأولى مكاسب مماثلة على الرغم من أن بعض العملات الصغيرة ارتفعت بشكل أكبر.

الآن، تستعد سوق العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة الفدرالي الأربعاء 1 فبراير، وسط توقعات برفعه الفائدة إلى نطاق مستهدف جديد من 4.5% إلى 4.75% - وهو أقل ارتفاع منذ أن بدأ رفع أسعار الفائدة في مارس.

قالت صوفي لوند ييتس كبيرة محللي الأسهم في Hargreaves Lansdown إن الأسواق "قد تتراجع تحت ضغط رفع معدل الفائدة القادم من جانب الاحتياطي الفدرالي".