تكنولوجيا: تصدير الشحنة رقم 500 من مصنع إسالة الغاز فى دمياط بمصر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط في إنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء عمله في عام 2005 والذي توقف عن العمل لفترة 8 سنوات قبل إعادة تشغيله مرة أخري في فبراير عام 2021 .

وقام مصنع الاسالة بدمياط منذ اعاده تشغيله في عام 2021 بتصدير 7.2 مليون طن غاز طبيعي مسال منها حوالي 4 ملايين طن تم تصديرها في عام 2022، مما يعد أكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع الذي يمتد لـ20 عاما تقريبا مما يجعله المصنع الأول في مصر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال ويساهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر المتوسط.

وتم تصديرحوالي 60٪؜ من إجمالي الشحنات من مصنع إساله دمياط إلي أوروبا.

وتجدر الإشارة إلي أن شركة إيني تعمل في مصر منذ عام 1954 من خلال شركتها ايوك وتعد الشركة حاليا اكبر منتج في مصربحصه انتاجيه من الهيدروكربونات تصل لحوالي 350 ألف برميل مكافي يوميا، وقد قامت شركة إيني خلال عام 2022 بإنتاج حوالي 60٪ ؜من إجمالي الغاز المنتج في مصر.