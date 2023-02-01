شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 قنوات فضائية تنقل مبارة الأهلى ونادى أوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
ترددات أبرز القنوات الناقلة لمبارة الأهلي ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي:
1- قناة SSC السعودية:
تردد القناة: 12419.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الاستقطاب: V عمودي.
2 – المغربية 2 الأرضية
اسم القناة: 2M TV Maroc.
التردد والاستقطاب: 12015 (V).
الترميز: 27500.
3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:
التردد: 11513
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
معدل الترميز: 27500
استقطاب: عمودي
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة: 11863
استقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500
5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500
6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000
7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900
8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500
9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000