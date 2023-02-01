شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 قنوات فضائية تنقل مبارة الأهلى ونادى أوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء 1 فبراير، بطولة كأس العالم للأندية بمدينة طنجة المغربية، حيث تأتي مباراة الدور التمهيدي بين النادي الأهلي ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، حيث يشارك النادي الأهلي في البطولة باعتباره وصيفًا لبطل دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي، المستضيف للبطولة هذا العام، بينما يشارك نادي أوكلاند سيتي باعتباره بطلًا لأوقيانوسيا، ويمكن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية من خلال 9 قنوات فضائية.

ترددات أبرز القنوات الناقلة لمبارة الأهلي ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي:

1- قناة SSC السعودية:

تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.

2 – المغربية 2 الأرضية

اسم القناة: 2M TV Maroc.

التردد والاستقطاب: 12015 (V).

الترميز: 27500.

3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:

التردد: 11513

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11863

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500

5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500

6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000

7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900

8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500

9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000