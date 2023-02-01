شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.36% لتصل إلى 23.129 دولار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين اليوم الأربعاء 1 فبراير، التداول بربح بسيط بنسبة 1.36 %، حيث يبلغ سعره حاليًا 23.129 دولارًا، وحافظت أقدم عملة مشفرة أيضًا على نقطة سعر مماثلة في البورصات الدولية مثل Binance وCoinbase، والجدير بالذكر أن البيتكوين قد احتفظت بقيمتها أعلى من 23000 دولار للأسبوع الثاني على التوالي.

ونمت قيمة إيثر بنسبة 1.01% مع دخولها منطقة التجارة يوم الأربعاء، وبلغ سعر أصل العملة المشفرة 1،583 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير، وفقًا لموقع Gadgets 360.

وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 1.01 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، حيث يبلغ تقييم قطاع التشفير حاليًا 1.05 تريليون دولار

على الرغم من عنصر التقلب المرتبط بتجارب التشفير، ينجذب الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى هذه الفئة من الأصول الرقمية كأدوات استثمار.

قال خبراء الصناعة مرارًا وتكرارًا أنه مع قيام المزيد من الدول بسن قوانين تحكم قطاع العملات المشفرة، فإن طبيعتها المتقلبة ستهدأ وستصبح أصول التشفير أكثر أمانًا للاستثمار فيها.