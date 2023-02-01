شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يوسع ميزة "الملاحظات" إلى أوروبا واليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح انستجرام ميزة Notes لتسهيل اتصال المستخدمين ببعضهم البعض واستكشاف الاهتمامات المشتركة، والآن ، وسعت منصة مشاركة الوسائط المتعددة ميزة الملاحظات الخاصة بها إلى أوروبا واليابان.

حيث تم الإعلان عن ذلك من قبل آدم موسيري ، رئيس انستجرام ، الذي قال عبر Twitter ، قائلاً "الملاحظات متوفرة الآن في أوروبا واليابان"، وفي مقطع فيديو ، تحدث موسيري عن أن العديد من المستخدمين "اشتكوا من عدم تمكنهم من الوصول إلى الميزة".

وأوضح: "في بعض الأحيان عندما نطلق ميزة جديدة ، فإننا نطلقها فقط لنسبة صغيرة من الناس ، أو فقط لدولة معينة، وفي بعض الأحيان ، في حالة Notes ، نطلق شيئًا ما في كل مكان يمكننا أن نتراجع عنه ولكن يتعين علينا التراجع في عدد قليل من البلدان إذا كان هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به."

وقال موسيري أيضًا إن الميزة "حققت أداءً جيدًا حقًا" في آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية و "على وجه التحديد مع المراهقين".

وقد قدم انستجرام ميزة Notes الشهر الماضي. هذه منشورات قصيرة تصل إلى 60 حرفًا باستخدام النصوص والرموز التعبيرية فقط، وتم تصميم الميزة لتمكين مستخدمي انستجرام من مشاركة أفكارهم باستخدام كل من النصوص والرموز التعبيرية.

حيث أن الملاحظات عبارة عن مشاركات قصيرة تصل إلى 60 حرفًا باستخدام النصوص والرموز التعبيرية فقط، ولترك ملاحظة ، انتقل إلى أعلى صندوق الوارد الخاص بك ، وحدد المتابعين الذين تتابعهم أو الأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء المقربين ، وستظهر ملاحظتك في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص بهم لمدة 24 ساعة. ستصل الردود على الملاحظات كرسائل مباشرة إلى بريدك الوارد.

يذكر انستجرام أن "الملاحظات تمنح الأشخاص طريقة عفوية وعفوية للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع بعضهم البعض".