شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تغلق تطبيق قائمة المهام الاجتماعية "Move" في مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta أنها ستغلق تطبيق قائمة المهام الاجتماعية "Move" ، والذي يسمح للمستخدمين بكسب نقاط لإكمال المهام سواء على قوائم المهام الشخصية أو قوائم المهام الجماعية ، في مارس.

وقد تم إطلاق التطبيق في مارس 2022 ، ويسمح التطبيق للمستخدمين باستخدام النقاط المكتسبة لتخصيص أفاتار مع الملحقات مثل القبعات والملابس والنظارات الشمسية والمزيد ، وفقًا لتقارير TechCrunch.

وكان الهدف الأكبر لـ Move هو تعزيز مشاركة المجموعة حيث يتيح تخصيص الصورة الرمزية للمستخدمين معرفة الأعضاء الأكثر إنتاجية ، بناءً على عدد الملحقات التي جمعوها من أجل التعديل الخاصة بهم.

وفي تحديث تطبيق iOS تم نشره ، أبلغت Move مستخدميها أن التطبيق سيتم إغلاقه ولن يكون متاحًا بعد 2 مارس 2023، والآن ، لن يتمكن المستخدمون الجدد من التسجيل ، ويمكن للمستخدمين الحاليين تسجيل الدخول لتنزيل بياناتهم قبل الإغلاق النهائي للتطبيق.

وفي ديسمبر 2022 ، أعلنت الشركة أنها ستغلق تطبيقها الشبيه بالحجاب Super ، في 15 فبراير 2023، حيث أن Super عبارة عن منصة بث مباشر للمؤثرين تم تطويرها بواسطة Meta في عام 2020.