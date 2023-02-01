شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تغلق تطبيق قائمة المهام الاجتماعية "Move" في مارس والان مع تفاصيل الخبر
وقد تم إطلاق التطبيق في مارس 2022 ، ويسمح التطبيق للمستخدمين باستخدام النقاط المكتسبة لتخصيص أفاتار مع الملحقات مثل القبعات والملابس والنظارات الشمسية والمزيد ، وفقًا لتقارير TechCrunch.
وكان الهدف الأكبر لـ Move هو تعزيز مشاركة المجموعة حيث يتيح تخصيص الصورة الرمزية للمستخدمين معرفة الأعضاء الأكثر إنتاجية ، بناءً على عدد الملحقات التي جمعوها من أجل التعديل الخاصة بهم.
وفي تحديث تطبيق iOS تم نشره ، أبلغت Move مستخدميها أن التطبيق سيتم إغلاقه ولن يكون متاحًا بعد 2 مارس 2023، والآن ، لن يتمكن المستخدمون الجدد من التسجيل ، ويمكن للمستخدمين الحاليين تسجيل الدخول لتنزيل بياناتهم قبل الإغلاق النهائي للتطبيق.
وفي ديسمبر 2022 ، أعلنت الشركة أنها ستغلق تطبيقها الشبيه بالحجاب Super ، في 15 فبراير 2023، حيث أن Super عبارة عن منصة بث مباشر للمؤثرين تم تطويرها بواسطة Meta في عام 2020.