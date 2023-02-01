علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Meta تغلق تطبيق قائمة المهام الاجتماعية "Move" في مارس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta أنها ستغلق تطبيق قائمة المهام الاجتماعية "Move" ، والذي يسمح للمستخدمين بكسب نقاط لإكمال المهام سواء على قوائم المهام الشخصية أو قوائم المهام الجماعية ، في مارس.

 

وقد تم إطلاق التطبيق في مارس 2022 ، ويسمح التطبيق للمستخدمين باستخدام النقاط المكتسبة لتخصيص أفاتار مع الملحقات مثل القبعات والملابس والنظارات الشمسية والمزيد ، وفقًا لتقارير TechCrunch.

 

وكان الهدف الأكبر لـ Move هو تعزيز مشاركة المجموعة حيث يتيح تخصيص الصورة الرمزية للمستخدمين معرفة الأعضاء الأكثر إنتاجية ، بناءً على عدد الملحقات التي جمعوها من أجل التعديل الخاصة بهم.

 

وفي تحديث تطبيق iOS تم نشره ، أبلغت Move مستخدميها أن التطبيق سيتم إغلاقه ولن يكون متاحًا بعد 2 مارس 2023، والآن ، لن يتمكن المستخدمون الجدد من التسجيل ، ويمكن للمستخدمين الحاليين تسجيل الدخول لتنزيل بياناتهم قبل الإغلاق النهائي للتطبيق.

 

وفي ديسمبر 2022 ، أعلنت الشركة أنها ستغلق تطبيقها الشبيه بالحجاب Super ، في 15 فبراير 2023، حيث أن Super عبارة عن منصة بث مباشر للمؤثرين تم تطويرها بواسطة Meta في عام 2020.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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