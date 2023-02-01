شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: النظام الغذائى الفضائى الغنى بالخضار والأسماك يعزز صحة رواد الفضاء وأدائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي محسن في الفضاء معزز بالفواكه والخضروات والأسماك يمكن أن يساعد في تعزيز صحة رواد الفضاء وأدائهم، وفقاً لموقع space.

تشكل رحلات الفضاء العديد من المخاطر على رواد الفضاء، بما في ذلك زيادة التعرض للإشعاع والآثار المطولة للجاذبية الصغرى، حيث يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي مغذي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام رواد الفضاء في التغلب على هذه التحديات الصحية، لكن المهمات الفضائية محدودة الوزن بشدة والغذاء واحد من أعلى متطلبات الكتلة في رحلات الفضاء، كما قال المؤلف الرئيسي للدراسة غريس دوجلاس، عالم الغذاء في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن.

تم تصميم النظام الغذائي الحالي لرواد الفضاء الذين يعيشون في محطة الفضاء الدولية (ISS) لتوفير وجبات غذائية كاملة، ومع ذلك ، قال دوغلاس: "يجب معالجة جميع الأطعمة الموجودة في الفضاء من أجل استقرار الرف في درجة حرارة الغرفة" - أي أنها قادرة على البقاء على الرفوف لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة دون إفسادها. "لا يتم استهلاك معظم الفواكه والخضروات الصحية بهذه الطريقة."

قال دوجلاس في الدراسة الجديدة "تمكنا من تطوير مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات المتوافقة مع رحلات الفضاء وتوفيرها بمستوى أعلى في الطعام"، وتم استخدام هذه العناصر للمساعدة في بناء نظام غذائي معزز مع المزيد من الحصص ومجموعة أكبر من الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى المزيد من الأسماك والمواد الغنية بالطماطم والحصص الغذائية الأخرى الغنية بالعناصر الغذائية الحيوية مثل الفلافونويد وأوميغا 3 الدهنية الأحماض.

درس الباحثون التأثيرات المختلفة للنظام الغذائي الحالي لمحطة الفضاء الدولية والنظام الغذائي المعزز لرحلات الفضاء على ست نساء و 10 رجال، هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 16 شخصًا تناولوا نظامًا غذائيًا واحدًا أثناء مشاركتهم في مهام استمرت 45 يومًا في غرفة مغلقة على الأرض مصممة لمحاكاة بيئات رحلات الفضاء المحصورة.

وجد العلماء أن المتطوعين في النظام الغذائي المعزز يمتلكون مستويات أقل من الكوليسترول وهرمون الإجهاد الكورتيزول، كما أنهم أداؤوا بشكل أفضل من حيث السرعة والدقة والانتباه في لعبة فيديو بسيطة مصممة لاختبار أدائهم العقلي، علاوة على ذلك، فإن ميكروبيوم أمعائهم - مجتمع الميكروبات التي تعيش بشكل طبيعي في قنواتنا الهضمية - ظل أكثر تنوعًا وثراءً، وهي علامة على صحة جيدة، مقارنة بالمتطوعين الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قياسيًا.

قال دوجلاس: "نظهر الفوائد المرتبطة بالنظام الغذائي في أقل من 45 يومًا، مما يوضح مدى أهمية النظام الغذائي للصحة والأداء، ويتعين على رواد الفضاء الأداء بمستويات معرفية وجسدية عالية للغاية، وهذه المعلومات مهمة لأننا نخطط للموارد للمهام القادمة".

وأضاف دوجلاس: "ناسا مهتمة بكيفية خفض الكتلة الغذائية، لكن علينا أولاً أن نفهم كيف يتفاعل الطعام مع الصحة والأداء في هذه المهمات، ثم كيف يمكن أن تؤثر التخفيضات على الصحة والأداء، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من كتلة المركبات للغذاء لدعم الصحة والأداء، خاصة عندما تصبح المهمات أطول و تنطلق بعيدًا عن الأرض".