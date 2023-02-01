شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. ميزات بأيفون تجعلك تتحكم فى شبكة الهاتف بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع أيفون بميزات مختلفة تجعل من السهل التحكم في شبكة الهاتف بسهولة، والتي تشمل على اختصارات سهلة لتبديل حالة الاتصال الخاصة بهاتفك، وكذلك مشاركة كلمة مرور الـ Wi-Fi تلقائيًا، وهنا نقدم لك طريقة تفعيل هذه الميزات، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قم بتبديل اتصال WiFi أو Bluetooth بسرعة

سيجعل هذا الاختصار السهل تغيير اتصال WiFi أو اتصال Bluetooth أقل تعقيدًا ويمكنك حتى القيام بذلك دون فتح هاتفك.

اسحب لأسفل من أعلى شاشة أيفون iPhone لفتح مركز التحكم.

يحتوي القسم الأيسر العلوي على أزرار الاتصال الخاصة بوضع الطائرة وبيانات الجوال و WiFi و Bluetooth.

اضغط باستمرار على المجموعة وستظهر قائمة تظهر كل زر بمزيد من التفاصيل.

اضغط باستمرار على WiFi للحصول على قائمة سريعة بجميع الشبكات المتاحة، افعل الشيء نفسه مع Bluetooth للحصول على قائمة بالاتصالات الممكنة.

شارك كلمة مرور Wi-Fi تلقائيًا

لا تزعج نفسك بالوصول إلى جانب الأريكة للعثور على كلمة المرور على الجزء الخلفي من صندوق WiFi الخاص بك؟ ستجعل خدعة iPhone هذه مشاركة كلمة مرورك مع الأصدقاء أسهل بكثير.

تأكد من تشغيل Bluetooth أنت وأصدقاؤك، إذا تم حفظهم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، فيمكنهم الانتقال إلى إعدادات WiFi الخاصة بهم وستظهر نافذة منبثقة على شاشتك تطلب الإذن لمشاركة كلمة مرورك معهم.