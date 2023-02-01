شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض شحنات الأجهزة العالمية بنسبة 4 % خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير حديث أن الشحنات العالمية من إجمالي الأجهزة (أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة)، من المرجح أن تنخفض بنسبة 4.4 في المائة هذا العام لتصل إلى 1.7 مليار وحدة.

وستستمر شحنات أجهزة الكمبيوتر في تسجيل أسوأ انخفاض لجميع قطاعات الأجهزة في عام 2023، ومن المتوقع أن تنخفض شحنات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 6.8 في المائة في عام 2023 ، بعد انخفاض بنسبة 16 في المائة في عام 2022.

في عام 2022 ، انخفض سوق شحن الأجهزة بنسبة 11.9 في المائة على مستوى العالم ، وفقًا لشركة جارتنر، وقال رانجيت أتوال ، كبير المحللين في جارتنر: "سيستمر السوق الاقتصادي الضاغط في كبح الطلب على الأجهزة طوال عام 2023. في الواقع ، من المتوقع أن ينخفض إنفاق المستخدم النهائي على الأجهزة بنسبة 5.1 في المائة في عام 2023".

وأضاف أتوال : "لا نتوقع حدوث ارتخاء من التضخم وقاع الركود حتى الربع الرابع من عام 2023"، وبحلول نهاية عام 2023 ، تتوقع شركة Gartner أن تتم ترقية أكثر من 25٪ من أجهزة الكمبيوتر الشخصية للأعمال إلى Windows 11.

ومع ذلك ، لن يحقق Windows 11 مبيعات كافية للوصول إلى نفس الأحجام التي شوهدت بين عامي 2020 و 2022، وقد تنخفض شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 4 في المائة في عام 2023. ومن المتوقع أن يصل إجمالي شحنات الهواتف الذكية إلى 1.230 مليار وحدة في عام 2023 ، انخفاضًا من 1.280 مليار وحدة في عام 2022.

وقال أتوال "المستهلكون يحتفظون بهواتفهم لفترة أطول من المتوقع ، من ستة إلى تسعة أشهر ، ويتحركون بعيدًا عن العقود الثابتة إلى العقود المرنة في غياب تقنية جديدة ذات مغزى"، وبالإضافة إلى ذلك ، يقوم البائعون بتمرير تكاليف المكونات التضخمية للمستخدمين مما يؤدي إلى زيادة ضعف الطلب. من المتوقع أن ينخفض إنفاق المستخدم النهائي على الهواتف المحمولة بنسبة 3.8٪ في عام 2023.