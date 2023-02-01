شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 Pro وiPhone 14 Plus والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد ومحسّن، ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.
Google Pixel 7 Proالشاشة: 6.7 بوصة
المعالج: Tensor G2
نظام التشغيل: Android 13
الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.
الكاميرا الأمامية: 10.8MP
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB
- هاتف iPhone 14 Plusالشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED
المعالج: A15 Bionic
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB
دعم الشحن اللاسلكي: نعم
دعم الشحن السريع: نعم
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP
نظام التشغيل: iOS 16
الوزن : 203 جراما
البطارية: 4325 mAh