شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 Pro وiPhone 14 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد ومحسّن، ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.

ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى للشركة، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 13 ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا، ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 14 Plus كما يلى:





المعالج: Tensor G2

نظام التشغيل: Android 13

الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.

الكاميرا الأمامية: 10.8MP

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB

المعالج: A15 Bionic

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB

دعم الشحن اللاسلكي: نعم

دعم الشحن السريع: نعم

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP

نظام التشغيل: iOS 16

الوزن : 203 جراما

البطارية: 4325 mAh