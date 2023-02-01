شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يطورون روبوتًا يمكنه الطيران فى الهواء بقوة الرياح والضوء والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتميز الروبوت بشعيرات فائقة النعومة تنبثق من جناحين يرفرفان برفق عند تنشيطهما بالضوء، ونظرًا للمسافة بين شعيرات القشرة، يتم إنتاج حلقة دوامة من الهواء أو حلقة دوامة أثناء طيرانها وتزيد من سحبها.
هذا السحب يثبته عندما تهب عليه الرياح، ويتم إنشاء حلقة دوامة مماثلة في اتجاه مجرى بمجرد الطيران.
قال الباحث هاو تسنج: "هذه البذرة الاصطناعية متفوقة على نظيراتها الطبيعية، وهي مجهزة بمشغل ناعم، ويعد المشغل عبارة عن جهاز يحول مدخلات الطاقة، مثل الضوء أو الكهرباء، إلى طاقة حركية.
وأضاف الدكتور تسنج: "المشغل مصنوع من المطاط الصناعي البلوري السائل المستجيب للضوء، والذي يحفز فتح أو إغلاق الشعيرات عند إثارة الضوء المرئي."
تأسس مجال الروبوتات اللينة على فكرة استخدام مواد أكثر مرونة لمحاولة صنع روبوتات على غرار الأشكال الطبيعية، وهذا من شأنه أن يجعلهم أكثر ديناميكية وقدرة بشكل أفضل على التحرك في مجموعة متنوعة من التضاريس.