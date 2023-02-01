شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير خدعة واقع معزز على الهاتف تمنحك أبطال 3D وسفن فضاء فى منزلك والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاءت هذه الأدوات على أمل إلهام الجيل القادم من الفنانين وصانعي الأفلام.
قال بيت جيفونز، مدير الاتصالات التسويقية في EE: "إن EE Mini Movie Makers هي طريقة مثيرة لمساعدة العائلات على الانغماس في إثارة الأفلام في المنزل ومعرفة ما يتطلبه الأمر حقًا لتقديم أداء حائز على جوائز. "
يمكن للمستخدمين اختيار إحضار الشخصيات والأشياء عبر أربعة أنواع، الحركة أو الخيال أو الخيال العلمي أو الكائنات الغريبة.
كما أنه للاحتفال بإطلاق الأدوات الجديدة، تطلق EE أيضًا مسابقة لأكثر المشاهد إبداعًا، وستستمر المسابقة في الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير.
وتعد أداة EE ليست هي الخيار الوحيد الذي يستخدم الواقع المعزز لجلب الوحوش الخيالية إلى منزلك، حيث إنه أثناء الإغلاق، أطلقت Google ميزة حيوانات الواقع المعزز التي تتيح لك عرض الحيوانات ثلاثية الأبعاد والتفاعل معها وأنت مرتاح في منزلك.