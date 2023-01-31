شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: نستعد لاستخدام مركبة SpaceX لإجلاء رواد محطة الفضاء فى حالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تثير مركبة الفضاء سويوز المتسربة مخاوف بشأن كيفية إجلاء رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية في حالة الطوارئ، وقد يكون لدى SpaceX الحل، وفقا لتقرير theverge.

وأعلنت ناسا أن مركبة سبيس إكس كرو دراجون التي رست حاليًا في محطة الفضاء الدولية (ISS) يمكن استخدامها لنقل أفراد طاقم إضافي إلى الأرض فى حالة الطوارئ.

وبعد تسرب سائل التبريد في مركبة الفضاء الروسية سويوز التى رست في محطة الفضاء الدولية في ديسمبر، عملت وكالات الفضاء الدولية بما في ذلك ناسا وروسكوزموس معًا للتوصل إلى خطة لنقل أفراد الطاقم بأمان إلى الوطن، وكانت الخطة التي استقروا عليها هي استخدام مركبة سويوز بديلة سيتم إطلاقها في فبراير.

ومع ذلك، كان المراقبون قلقين بشأن ما سيحدث في حالة الطوارئ التي تتطلب إخلاء محطة الفضاء الدولية من الآن وحتى وصول سويوز البديلة، وعادة يقوم أفراد الطاقم بالإخلاء في المركبات التي سافروا بها إلى المحطة، ولكن مع تسرب سويوز، ليس من المؤكد ما إذا كانت السيارة ستكون آمنة لرحلة العودة.

وتكمن المشكلة في أنه بدون مبرد سويوز، يمكن أن ترتفع درجة حرارته أثناء عودته عبر الغلاف الجوي للأرض وهذا هو السبب في أن الخطة هي أن تعود سويوز التي تسربت إلى الأرض بدون طاقم ولأفراد الطاقم الذين كان من المقرر أن يسافروا فيها لاستخدام سويوز البديلة بدلاً من ذلك.

ولكن في حالة الإخلاء الطارئ ، فإن الخطة هي أن يسافر رائد فضاء ناسا فرانك روبيو في SpaceX Crew Dragon جنبًا إلى جنب مع أعضاء Crew-5 الأربعة ورائد الفضاء الروسيين Sergey Prokopyev و Dmitri Petelin للسفر في Soyuz التي تعرضت للتسرب. .

وأوضح جويل مونتالبانو، مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في وكالة ناسا: "ما أردنا فعله هو تقليل الحمل الحراري في مركبة سويوز ، لذا فمن خلال إزالة روبيو من مركبة سويوز، فإنك تزيل ثلث الحمل الحراري البشرى، وشدد على أن هذا لن يكون ضروريا إلا في حالة الطوارئ.

وبالنسبة لرائد فضاء ناسا الذي سافر إلى محطة الفضاء في سويوز، عملت ناسا مع سبيس إكس للتحقق مما إذا كانت مركبة Crew Dragon الحالية ستكون آمنة لنقل خمسة من أفراد الطاقم بدلاً من أربعة، بما في ذلك التحقق من تدفق الهواء، وإمداد الأكسجين، وما إذا كان الهبوط. سيكون بأمان.

وقال ستيف ستيتش ، مدير برنامج الطاقم التجاري في مركز ناسا جونسون للفضاء: "لقد توصلنا إلى أن مساحة الشحن هذه قد تكون بالحجم المناسب تقريبًا لوضع بطانة مقعد وأحد أفراد الطاقم في هذه المنطقة"، "يمكننا بالفعل استيعاب اثنين آخرين من أفراد الطاقم في منطقة منصة التحميل هذه إذا احتجنا إلى ذلك."

وحاليًا ، يحتوي تصميم Crew Dragon على سطح علوي بأربعة مقاعد وسطح سفلي مع ثلاث منصات شحن، ولكن إذا لزم الأمر ، يمكن لأربعة من أفراد الطاقم الجلوس في الطابق العلوي ويمكن تحويل واحد أو أكثر من المساحات الموجودة في الطابق السفلي من حاملة البضائع إلى منطقة جلوس الطاقم.

وقالت سارة ووكر، مدير إدارة مهمة Dragon في SpaceX "في الأيام الأولى لتصميم مقصورة Crew Dragon ، قمنا بالفعل بوضع التصميم الداخلي لاستيعاب ما يصل إلى سبعة أفراد، وتم تعديل ذلك لاحقًا لتحويل ثلاثة من هذه المقاعد إلى مساحات يمكن استخدامها لتخزين البضائع".

وقامت SpaceX بتشغيل الأرقام ووجدت أنه سيكون من الآمن للمركبة أن تحمل عضوًا إضافيًا من أفراد الطاقم، وقال ووكر: "لدى Dragon الكثير من الهامش، حتى مع وجود عضو إضافي في الطاقم ، فيما يتعلق بدعم الحياة على متن الطائرة".

أما فيما يتعلق بما إذا كانت هناك تسريبات مستقبلية للمركبات المرتبطة بمحطة الفضاء الدولية، فلا يزال هناك تهديد من النيازك ، التي يمكن أن تنتقل بسرعات عالية جدًا ويمكن أن تضرب وتضر بالمركبة الراسية هناك، ويُعتقد أن هذا هو سبب الضرر الذي لحق بمبرد سويوز، لكن ناسا تقول إن SpaceX Crew Dragon مجهز للتعامل مع مثل هذه التأثيرات.

وقال ستيتش: "لقد صممنا تلك السيارة بحيث يكون لديها قدر معين من الحماية للبيئة بالفعل، حول الأنظمة الحيوية مثل خزانات الوقود ومناطق أخرى، ولقد دخلنا في التصميم ونحن نعلم أن هذا كان أحد أكثر المجالات خطورة لدينا."

وللتأكد من أن المركبات آمنة للتنقل فيها، يتم فحص Crew Dragons التي رست مع محطة الفضاء الدولية أثناء عمليات الفحص الأسبوعية وإجراء تحقيقات شهرية أكثر شمولاً.