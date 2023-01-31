شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "وصول" لتصنيع السيارات الكهربائية الناشئة تسرح 50% من موظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة الوصول وهى شركة ناشئة للسيارات الكهربائية مقرها فى المملكة المتحدة إنها تسرح 50% من موظفيها في محاولة لخفض التكاليف، وعينت الشركة أيضًا الرئيس التنفيذى الجديد، إيجور تورجوف، الذي شغل سابقًا منصب نائب الرئيس التنفيذى للرقمية فى الشركة، وفقا لتقرير theverge.

وأصبحت شركة الوصول التى أعلنت العام الماضي أنها بصدد إنهاء عملياتها في المملكة المتحدة لصالح إعادة تركيز أعمالها فى الولايات المتحدة، شركة مساهمة عامة فى مارس 2021 بعد اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، أو SPAC، وتأسست شركة Arrival فى عام 2015 ، وكانت تعمل على تطوير شاحنات التوصيل الكهربائية لشركة UPS كعميل، بالإضافة إلى سيارات الركوب الخاصة بأوبر والحافلات العامة كما أنها تحظى بدعم من هيونداي وكيا.

وكانت عمليات التسريح هي آخر الأخبار السيئة التي ضربت صناعة السيارات الكهربائية الناشئة، حيث كافحت العديد من الشركات الوليدة لمواكبة نجاح تسلا في طرح سيارات جديدة في السوق، بالإضافة إلى الوصول، فإن الشركات الأخرى التي خفضت عدد الموظفين في الأشهر الأخيرة تشمل Rivian و Nikola و Faraday Future ، وتأتي عمليات التسريح وسط مخاوف اقتصادية أوسع يتردد صداها في جميع أنحاء قطاع التكنولوجيا .

وستؤدي عمليات تسريح العمال في شركة الوصول إلى خفض قوة الشركة إلى 800 موظف، وتدعي الشركة أنها تتوقع خفض تكلفتها المستمرة لتشغيل الأعمال إلى النصف إلى ما يقرب من 30 مليون دولار كل ربع سنة عند حساب التخفيضات في العقارات وتكاليف الطرف الثالث، وتقول شركة الوصول إن لديها حاليًا 205 مليون دولار نقدًا في متناول اليد.

وقال تورجوف، الرئيس التنفيذي الجديد، في بيان: "تدعم هذه الإجراءات رحلتنا لنصبح بطلًا في المنتجات المبتكرة والأساليب الجديدة والأكثر كفاءة لإنتاج المركبات، لا سيما في السوق الأمريكية المهمة للسيارات الكهربائية التجارية"، "نحن ندرك تمامًا أن هذه القرارات رغم ضرورتها، سيكون لها تأثير عميق على عدد كبير من زملائنا، ونحن ملتزمون بنسبة 100٪ بدعم موظفينا خلال هذه العملية الصعبة ".

وكانت الشركة تكافح من أجل الاكتفاء بمواردها المحدودة لأشهر، حتى مع سعيها لبدء الإنتاج التسلسلي لمنتجها الرئيسي، شاحنة كهربائية، وقالت شركة الوصول إنها تهدف إلى فتح العديد من المصانع الصغيرة في الولايات المتحدة من أجل الامتثال للاعتمادات الضريبية للمركبات الكهربائية التي تم تحديثها مؤخرًا والتي تتطلب إنتاج سيارات في أمريكا الشمالية - على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف يمكنها تحقيق ذلك من خلال تناقص الأموال المتاحة، قدر الرئيس التنفيذي السابق تكلفة المصنع بـ 50 مليون دولار، مع 50 مليون دولار إضافية لرأس المال العامل.

ويستمر تداول سهم الوصول بأقل من دولار واحد، مما دفع بورصة ناسداك للتهديد بشطب الشركة من القائمة إذا لم تحسن قيمتها.