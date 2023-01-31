تكنولوجيا: ما الذى سيحدث للجبل الجليدى الذى انفصل عن القارة القطبية الجنوبية؟

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي للمعهد الروسي لبحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي أن الجبل الجليدي الذي انفصل عن القارة القطبية الجنوبية سيذوب خلال عدة سنوات، وفقا لتقرير RT .

ويشير المكتب إلى أن الجبل الجليدي الذي انفصل عن الجرف الجليدي برانت، سيذوب خلال عدة سنوات ويزول.

ويقول ألكسندر كليبيكوف، رئيس البعثة الروسية إلى القطب الجنوبي: "سيزول هذا الجبل خلال بضع سنوات".

وكان موقع الهيئة البريطانية لمسح القارة القطبية الجنوبية أن جبلا جليديا ضخما تبلغ مساحته 1550 كيلومترا مربعا، أي بمساحة لندن تقريبا، قد انفصل عن جرف برانت الجليدي في أنتاركتيكا.

وعقب خبراء معهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي الروسي، على ذلك، بإن الجبل الجليدي الذي انفصل عن القارة القطبية الجنوبية ليس الأكبر في التاريخ وليس خطيرا على الملاحة، حيث يمكن تعقبه بسهولة بواسطة الأقمار الصناعية.

ووفقا لخبراء المعهد، انفصل الجبل الجليدي من الساحل الجنوبي لبحر ويديل، وليس مستبعدا أن يبقى فترة طويلة "عالقا" أو يعوم باتجاه التيار نحو الجنوب ومن ثم نحو الشمال، ويتفتت تدريجا تحت تأثير أشعة الشمس والمياه الدافئة وتغير درجات الحرارة وتأثير الأمواج ويختفي.

جدير بالذكر أن القارة القطبية الجنوبية وتسمى أنتاركتيكا، هي قارة في أقصى جنوب الكرة الأرضية، تقع في منطقة القطب الجنوبي في نصف الكرة الجنوبي، بالكامل تقريبا جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، ويحيط بها المحيط الجنوبي، مساحتها 14.0 مليون كيلومتر مربع (5.4 مليون ميل مربع)، وهي خامس أكبر قارة في المنطقة بعد آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، حوالي 98 ٪ من القارة القطبية الجنوبية مغطى بالثلوج، والتي يبلغ متوسط ما لا يقل عن 1.6 كيلومتر (1.0 ميل) في السمك.