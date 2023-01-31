شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعمل على تقديم ميزة المدفوعات بسبب انخفاض الدخل الإعلانى.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن تويتر يعمل على تقديم ميزة المدفوعات على منصة التواصل الاجتماعي وقد بدأ في التقدم للحصول على تراخيص تنظيمية.

يدفع إيلون ماسك Twitter لإنشاء تدفقات جديدة من الإيرادات حيث يواجه انخفاضًا في دخل الإعلانات، بعد استحواذه على الشركة في أكتوبر بقيمة 44 مليار دولار.

وتقود إستر كروفورد، مديرة إدارة المنتجات في تويتر، علي تطوير ميزة المدفوعات، وفقًا للتقرير.

كان ماسك قد قال سابقًا إن الاستحواذ على Twitter سيكون جزءًا من خطة رئيسية لإنشاء "تطبيق كل شيء"، وهي خدمة ستوفر الشبكات الاجتماعية والمدفوعات من نظير إلى نظير والتسوق عبر التجارة الإلكترونية، وفقاً لموقع gadgets360.

قبل استحواذ Musk ، كان Twitter في أوائل عام 2021 يستكشف السماح لمستخدميه بتلقي النصائح، أو المدفوعات الرقمية، من متابعيهم.

أعلن موقع تويتر الأسبوع الماضي أن المستخدمين سيكونون قادرين على الطعن في تعليق الحساب وسيتم تقييمهم وفقًا للمعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي لإعادة التشغيل، بدءًا من 1 فبراير.

وفقًا للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير Elon Musk للشركة في أكتوبر، سيتم تعليق حسابات Twitter فقط بسبب الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

تشمل الانتهاكات الجسيمة للسياسة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات المستهدفة للمستخدمين الآخرين، من بين أمور أخرى.

وقال تويتر إنه من الآن فصاعدًا، سيتخذ إجراء أقل خطورة، مقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.