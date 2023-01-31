شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تسمح ببناء عوالم منظمة افتراضية لمجموعة مختارة من المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Meta فى اختبار عوالم الأعضاء فقط فى Horizon Worlds وهى منصة الواقع الافتراضي الاجتماعية الخاصة بها، والتي ستسمح للأشخاص ببناء عوالم منظمة لمجموعة مختارة من المستخدمين، وفقا لتقرير theverge.

وستوفر هذه العوالم الخاصة بالأعضاء فقط أرضية وسطية لمنشئي المحتوى على المنصة، ويمكنك حاليًا إنشاء عوالم عامة للعديد من الأشخاص ليذهبوا إليها، وتقوم الشركة أيضًا باختبار ما تسميه المساحات الشخصية، والتي تعمل كمنزل خاص في الواقع الافتراضي حيث لديك سيطرة صارمة على من يزوره، ومن ناحية أخرى تقتصر عوالم الأعضاء فقط على 150 عضوًا و25 زائرًا متزامنًا.

وتشير Meta إلى أن المساحات الجديدة المخصصة للأعضاء فقط يمكن أن تكون مفيدة لمجموعات مثل نوادي الكتب أو مجموعات الألعاب أو مكانًا لداعمي منشئي المحتوى المهمين أو مكانًا للتسكع مع الأصدقاء.

وكتب Meta في منشور مدونة منسوب إلى مدونة Oculus : "من خلال التحكم الكامل في من يمكنه الوصول إلى عوالمهم ، يمكن لمنشئي المحتوى تقديم تجربة إيجابية باستمرار حيث يمكن للأشخاص بناء علاقات وتعزيز مجتمع قوي ومزدهر"، "هدفنا هو وضع التصميم في أيدي المبدعين حتى يتمكنوا من صياغة التجربة التي يريدون تقديمها للآخرين بشكل كامل." بالنسبة لي، يبدو هذا كله مثل مجموعات Facebook أو خوادم Discord ولكن للواقع الافتراضي.

ولسوء الحظ، قد لا تتمكن من الوصول إلى عوالم الأعضاء فقط حتى الآن، حيث سيتم إطلاقها أولاً فى إصدار تجريبي محدود مع "مجموعة صغيرة من المبدعين الموثوق بهم، وتقول Meta إنها تُبقي مجموعة الاختبار صغيرة "للحصول على تعليقات حول التصميم والاعتدال في عوالم الأعضاء فقط حتى نتمكن من زيادة تكرار المنتج وتحسينه".

وفي منشور المدونة الخاص بها، دفنت Meta جزءًا كبيرًا من المعلومات المحتملة حول مستقبل Horizon: وقالت ستتوفر على الويب والجوال "قريبًا"، لقد علمنا أن إصدارات الويب والهواتف المحمولة من Horizon كانت قيد العمل، حيث تم التخطيط لإصدار الهاتف المحمول فى وقت ما من العام الماضى.

ولكن في وقت لاحق من العام، دخلت الشركة في "تأمين الجودة" لجعل Horizon Worlds أفضل، والذي يبدو أنه أخر الإطلاق على منصات جديدة، ولقد سألنا Meta عما إذا كان بإمكانها مشاركة تفاصيل محددة حول إصدارات الويب والجوال.

وسيؤدي إطلاق Horizon Worlds على المزيد من المنصات إلى تسهيل الوصول إليها بشكل ملحوظ وفى الوقت الحالى يتوفر حصريًا على سماعات الرأس Quest VR الخاصة بشركة Meta.

وتظهر الميزات الجديدة الحديثة مثل ميزات الإشراف الأفضل وزر الانتقال الأكثر منطقية أن Meta ملتزمة بجعل النظام الأساسي أفضل، ولكن يجب أن يكون من الرائع النجاح في مواجهة المساحات الاجتماعية الافتراضية الشهيرة الأخرى مثل Roblox، وعلى الرغم من أنني لا أعرف ما إذا كانت Horizon Worlds موجودة حتى الآن، فإن القدرة على إنشاء مساحة مخصصة للأعضاء فقط لأصدقائك تبدو أمرًا جيدًا خطوة إلى الأمام.