شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إية؟.. إطلاق إنترنت 5 جيجا بالألياف الضوئية فى أنحاء الولايات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Frontier وهي مزود خدمة الإنترنت (ISP) التي تخدم 25 ولاية أمريكية، خدمة 5 Gig للإنترنت عبر شبكتها بالكامل، وأطلقت Frontier خدمة 2 Gig للإنترنت بالألياف الضوئية قبل أقل من عام، وخطة 5 Gig متاحة حاليًا في جميع الأسواق المتصلة بالألياف في Frontier، بدون عمليات نشر مرحلية، وفقا لتقرير theverge.

وبالمقارنة مع الإنترنت المربوط بالكبل الذي يعرفه معظمنا، يُقال إن إنترنت 5 جيجا من Frontier's تتمتع بسرعات تحميل تصل إلى 125 مرة أسرع وتنزيلات أسرع بخمس مرات، وكل ذلك يتم تسليمه بزمن وصول أقل.

وتعد شبكة 5 Gig الجديدة واحدة من أسرع خيارات الإنترنت المتاحة حاليًا في الولايات المتحدة، حيث لا يزال مقدمو خدمات الإنترنت الذين يدعمون الألياف مثل Verizon Fios وGoogle Fiber محددين بحدود 2 جيجابت في الثانية.

وفى الوقت الحالى، شبكة 5 Gig الوحيدة المتاحة حاليًا في الولايات المتحدة هي من خلال AT&T ، والتي تقدم خطط 2 Gig و5 Gig، ومن المقرر أيضًا أن تضيف Google Fiber خططًا ذات 5 أزواج إلى مجموعتها في وقت ما من هذا العام ، على الرغم من النكسات العديدة التي تواجهها .

وتبدأ خطة 5 Gig التي تقدمها Frontier من 154.99 دولارًا شهريًا، مع الرسوم بما في ذلك جهاز التوجيه والتثبيت، وهذا يزيد بحوالي 55 دولارًا عن خطط 2 Gig التي تقدمها Frontier ومزودو خدمة الإنترنت الآخرون.

ومع ذلك، يمكن أن تختلف التكاليف والتوافر والعروض الترويجية من دولة إلى أخرى، حتى مع السعر الشهري الذي يتجاوز 150 دولارًا، يمكن أن يكون اتصال الإنترنت 5 جيجا لا يقدر بثمن للشبكات المسؤولة عن عدد كبير من الأجهزة ولا يزال أقل تكلفة من خطة 5 جيجابت في الثانية من AT & T ، والتي تبدأ من 179.99 دولارًا.

وسرعات الاتصال 5-gig جيدة، ولكن فقط طالما أن لديك الأجهزة التي تدعمها، ومعظم أجهزة Wi-Fi 6E ، مثل Google Nest Wifi Pro، قادرة على التعامل مع سرعة نقل 5 جيجابت في الثانية، ولكن أي شخص يخطط للاشتراك في خطة Frontier الجديدة سيرغب في التحقق من أجهزته المحددة مسبقًا لتحقيق أقصى استفادة من استثماراته.