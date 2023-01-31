شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنتاجون يعلن عن نجاح أول تحليق اختبارى لصاروخ فرط صوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البنتاجون في تحقيق التحليق الاختباري لصاروخه الفرط صوتي، وأفاد بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، حيث قال إن نسخة من صاروخ Lockheed Martin المزود بمحرك هوائي نفاث فرط صوتي نفذ البرنامج المعين له وحقق كل الأهداف المحددة.

وأوضحت أن الاختبارات جرت بالتعاون مع وكالة المشاريع المستقبلية الواعدة للبنتاجون (DAPRA ).

وبحسب الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، فإن النماذج الاختبارية التي يمتلكها البنتاجون في الوقت الراهن استطاعت بلوغ سرعة 5 – 6 ماخ فقط.

كما أن اختبار مثل هذه الصواريخ بحاجة إلى تطوير أهداف تدريبية تحاكي الرأس القتالية لصاروخ "أفانجارد" وتنفذ مناورات، الأمر الذي تحاول تحقيقه الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة واليابان.