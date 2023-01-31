شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تؤسس نظاما فضائيا لمراقبة القطب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخدمة الصحيفة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" الحكومية إضافة قمرين صناعيين إلى نظام الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية المائية"أركتيكا-إم" فى القطب الشمالى، مشيرة إلى أنهما سيبدآن العمل فى المدار فى عام 2031.

وأوضحت الوكالة - بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر الانتهاء من تشكيل كوكبة مدارية من أربعة أقمار صناعية في عام 2031.

ولفتت إلى أن هذه الزيادة في عدد الأقمار الصناعية ستجعل من الممكن خفض وتيرة مسح المنطقة القطبية للتنبؤ بالطقس وزيادة كفاءة اكتشاف ورصد الأخطار الطبيعية وحالات الطوارئ في منطقة القطب الشمالى.

وكان الرئيس السابق لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سيرجييف قد أعلن - في وقت سابق - أن نظام من أربعة أقمار صناعية سيسمح بمراقبة القطب الشمالي كل 15 دقيقة بدقة مكانية وزمنية جيدة واستقبال ما يصل إلى مليوني صورة سنويا.

هذا، ودخلت أول مركبة فضائية "أركتيكا-إم" إلى المدار في عام 2021، ويتم التخطيط لإطلاق الثانية في هذا العام.

