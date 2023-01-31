شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تسدد 300 مليون دولار أول قسط من فوائد الديون منذ استحواذ إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سددت شركة "تويتر" أول دفعة من قسط فائدة على ديون بقيمة 12.5 مليار دولار منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها في أكتوبر الماضي، مقابل 44 مليار دولار، منها قروض بقيمة 12,5 مليار دولار.

واستعانت الشركة بمجموعة من 7 بنوك، بقيادة "مورغان ستانلي"، الذي علق بالديون بعد أن عجز عن بيعها لمستثمرين خارجيين.

كان موعد سداده يوم 27 يناير الماضي، أي بعد حوالي 3 أشهر من إتمام الصفقة التي أدت إلى تحويل شركة تويتر إلى شركة خاصة، وشطب سهمها من البورصة.

قروض تويتر تتضمن حوالي 6,5 مليار دولار كانت البنوك المقرضة تأمل في إعادة بيعها لمستثمرين آخرين و6 مليارات دولار كقرض معبري مقسم بالتساوي على شريحتين؛ واحدة مضمونة والثانية بغير ضمانات، كانت تأمل البنوك في بيعها كسندات عالية المخاطر.

وقال ماسك في أواخر ديسمبر الماضي، إن ميزانية الشركة تحتوي على سيولة قيمتها مليار دولار فقط، كما ألمح علانية إلى فكرة إعلان إفلاس تويتر، مشيرًا إلى التراجع الحاد في إيراداتها نتيجة انسحاب بعض المعلنين من المنصة منذ استحواذه على الشركة.