شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية تجميع مشاركاتك على انستجرام في مكان واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة انستجرام للمستخدمين تجميع منشوراتهم معًا في مكان واحد باستخدام ميزة "Guides"، حيث تم نشر الميزة خلال جائحة Covid-19 وتساعد المستخدمين بطريقة بسيطة للوصول إلى مجموعة من منشورات انستجرام أو المنتجات أو الأماكن بتنسيق سهل.

ويمكن لمستخدمي انستجرام العثور على ميزة Guides في ملفهم الشخصي ومشاركة Guides عبر Stories و DMs، بالإضافة إلى ذلك ، يتميز التطبيق بأدلة منتجات من صنع المستخدم داخل متجر انستجرام ، مما يسمح للآخرين بالعثور على منتجات جديدة من المستخدمين الذين قد لا يتبعونهم بطريقة أخرى.

كيفية إنشاء دليل انستجرام

يقدم Instagram Guides للمستخدمين القدرة على إنشاء أدلة للأماكن والمنتجات والمنشورات. يمكنك إنشاء سلسلة من منشورات انستجرام باستخدام تنسيق المنشورات ، مع استكمال العناوين والأوصاف اللافتة للنظر، وعلاوة على ذلك ، يمكنك الترويج للمنتجات المدرجة في متجر انستجرام من خلال تنسيقها باستخدام تنسيق المنتجات.

إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إنشاء دليل انستجرام خاص بك:

1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

2. انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر على صورة الملف الشخصي الصغيرة المتوفرة في الركن الأيمن السفلي.

3. ثم اضغط على أيقونة Plus (+) المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا.

4. حدد خيار الدليل من القائمة المنبثقة.

5. اختر نوع الدليل الذي تريد إنشاءه: أماكن أو منتجات أو منشورات.

6. يمكنك تحديد مشاركاتك المحفوظة أو أي من مشاركاتك.

7. بعد تحديد المنشورات التي تختارها ، اضغط على زر التالي المتاح في الزاوية اليمنى العليا.

8. قم بتضمين عنوان لدليلك بالإضافة إلى عناوين إضافية للمشاركات التي سيحتويها.

9. علاوة على ذلك ، يمكنك النقر فوق الزر إضافة منشورات لإضافة المزيد من المنشورات إلى دليلك.

10. اضغط على خيار التالي المتاح في أعلى اليمين.

11. أخيرًا ، اضغط على زر المشاركة.