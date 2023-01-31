شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستطيع تسلا توفير سيارة كهربائية بسعر منخفض؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد شعبية السيارات الكهربائية باستمرار، مما يؤدي إلى زيادة طاقات الإنتاج وتقليل التكاليف، واستفادت الشركات المصنعة الكبرى من هذا وأنتجت نماذج بأسعار معقولة نسبيًا، ولكن عند ذكر السيارات الكهربائية ، يتحول الانتباه إلى Tesla ، الاسم الأول الذي يتبادر إلى الذهن عند التفكير في السيارات الكهربائية، إذن، هل سنرى طرازًا ميسور التكلفة من تسلا في المستقبل القريب؟

وبحسب موقع gizmochina الصيني، فإن Tesla هي شركة مساهمة عامة وتعقد اجتماعات مع مساهميها في أوقات معينة من العام، الحدث القادم هو "يوم المستثمر Tesla" المقرر عقده في 1 مارس. قد تكشف Tesla عن منصة EV جديدة منخفضة التكلفة في هذا الحدث.

وخلال مكالمة أرباح الربع الثالث من Tesla في أكتوبر من العام الماضي ، كشف الرئيس التنفيذي Elon Musk أن النظام الأساسي الجديد سيكون أصغر حجمًا من منصة Model 3 / Model Y.

كما أشار إلى أن الشركة ستعمل على خفض التكاليف، وستكون هذه هي منصة السيارات الثالثة لشركة تسلا، بعد مسار “خطتها الرئيسية”، والتي تهدف إلى تحويل الشركة من تصميمات عالية التكلفة/منخفضة الحجم إلى تصميمات منخفضة التكلفة/كبيرة الحجم.

كانت المنصة الأولى للطرازين S و X، والمنصة الثانية مستخدمة للطرازين 3 و Y. لسوء الحظ، لا توجد معلومات حول طرازات تسلا المتوقعة ذات الأسعار المعقولة. ومع ذلك، يزعم بعض المحللين أن هذه السيارات ستبدأ من 25000 دولار.