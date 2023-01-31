شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: تحديث أجهزة الكمبيوتر العاملة بالإصدار الأصلى من Windows 11 سيتم تلقائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أنها ستقوم تلقائيًا بتحديث أجهزة الكمبيوتر التي تعمل على الإصدار الأصلي من Windows 11 ، بدءًا من اليوم (30 يناير)، وستنتقل نسخة الإطلاق، 21H2، إلى الإصدار 22H2 المعروف أيضًا باسم "تحديث 2022".

وهذا الطرح التلقائي مخصص لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل على الإصدارات الشخصية وكذلك إصدارات الشركة من Windows 11، وعلاوة على ذلك ، سيتم تحديث إصدارات Home بالإضافة إلى Pro في هذه العملية.

وكما هو الحال مع Windows 10 ، تختار مايكروسوفت ميزة التحديث التلقائي مع Windows 11 أيضًا، وحول الإصدار الحالي قيد التنفيذ ، قالت الوثيقة الرسمية: "نبدأ اليوم في التحديث التلقائي لأجهزة الأعمال الاستهلاكية وغير المدارة التي تعمل بنظام التشغيل Windows 11 ، الإصدار 21H2 Home وإصدارات Pro إلى Windows 11 ، الإصدار 22H2.

ومنذ Windows 10 ، نساعد مستخدمي Windows على البقاء محدثين وآمنين مع الإصدارات المدعومة من Windows من خلال التحديثات التلقائية. نحن نستخدم هذا النهج نفسه لنظام التشغيل Windows 11 لمساعدتك على البقاء محميًا ومنتجًا. ".

وفي حديثه عن التعليقات المبكرة حول 22H2 ، قال عملاق التكنولوجيا ، "تُظهر ملاحظات العملاء والتحليلات تجربة إيجابية مع Windows 11 ، الإصدار 22H2."

وعلى الرغم من أن تحديث Windows 11 الجديد سيشحن تلقائيًا إلى المستخدمين ، إلا أن الأولوية لمن يقومون بتشغيل الإصدار الأصلي. كشفت الشركة ، "التحديث التلقائي لنظام التشغيل Windows 11 ، الإصدار 22H2 سيحدث بشكل تدريجي بدءًا من تلك الأجهزة التي كانت تستخدم الإصدار 21H2 لأطول فترة زمنية".

وقالت الشركة إن المستخدمين الذين يستخدمون إصدارات أقدم يمكنهم تنزيل تحديث 22H2 يدويًا عبر Windows Update، وسيؤدي النقر فوق "التحقق من وجود تحديثات" إلى إظهار التنزيلات المتاحة إذا كان النظام مؤهلاً.

بصرف النظر عن تحديث Windows الجديد ، قدمت مايكروسوفت أيضًا علامات تبويب لبرنامج تحرير النصوص الخاص بها ، Notepad. هذا يعني أن مستخدمي برنامج Notepad سيتمكنون الآن من العمل على ملفات نصية متعددة في نفس النافذة.