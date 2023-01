شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 49 قمراً صناعياً للإنترنت من Starlink فى المدار اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط SpaceX لإطلاق مجموعة أخرى من أقمارها الصناعية Starlink ذات النطاق العريض في المدار يوم الاثنين (30 يناير).

ومن المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 تعلوه 49 مركبة فضائية من ستارلينك يوم الاثنين من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية بكاليفورنيا في الساعة 11:34 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 06:34 بتوقيت مصر.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فإن المرحلة الأولى من Falcon 9 ستعود إلى الأرض بعد 8.5 دقيقة من الإقلاع للهبوط على طائرة بدون طيار من SpaceX's Of Course I Still Love You، والتي ستتمركز في المحيط الهادئ قبالة ساحل كاليفورنيا، وفقاً لموقع space.

وستستمر المرحلة العليا من الصاروخ في حمل 49 مركبة فضائية من Starlink إلى مدار أرضي منخفض، ونشرها جميعًا بعد ساعة و 17 دقيقة من الإطلاق.

وأطلقت SpaceX بالفعل ما يقرب من 3800 قمر صناعي Starlink (يفتح في علامة تبويب جديدة) ، وستستمر المجموعة الضخمة في النمو لبعض الوقت: لدى الشركة الإذن بطرح 12000 من المركبات الفضائية عبر الإنترنت وتقدمت بطلب للحصول على الموافقة لنشر حوالي 30000 أخرى على فوق ذلك.

سيكون انطلاق يوم الاثنين هو السابع من العام بالفعل لـSpaceX، والثالث لمهمة Starlink لعام 2023، على الرغم من أنه لا يزال مبكرًا جدًا، إلا أن شركة Elon Musk في طريقها لتحطيم الرقم القياسي المسجل في عام واحد وهو 61 عملية إطلاق مدارية، والتي حددتها العام الماضي .