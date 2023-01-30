شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سان فرانسيسكو تطالب بوقف تشغيل السيارات ذاتية القيادة بسبب حوادث السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلب سان فرانسيسكو من المنظمين في كاليفورنيا وقف أو إبطاء بدء تشغيل سيارات الأجرة بدون سائق، حيث أرسل مسؤولو مدينة سان فرانسيسكو رسائل إلى لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) يطلبون فيها إبطاء أو وقف التوسع في خدمات Cruise و Waymo robotaxi في المدينة، حسبما أفادت NBC News، وكتب مسؤولو هيئة النقل في سان فرانسيسكو (SFTA) أن التوسع غير المحدود سيكون "غير معقول" في ضوء حوادث السلامة الأخيرة التي منعت فيها المركبات حركة المرور وتتدخل في مركبات الطوارئ.

وتعمل بعض الشركات على تشغيل خدمات بدون سائق بالكامل (بدون سائقين احتياطيين) في المدينة، منذ يونيو الماضي، وحصلت بعضها على إذن لفرض رسوم على الرحلات في مناطق محددة من المدينة بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا.

وتوقف أسطول صغير من سيارات الأجرة الروبوتية Cruise في سان فرانسيسكو فجأة عن العمل في أحد شوارع حي فيلمور بالمدينة، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور لعدة ساعات، وفتحت NTSA مؤخرًا تحقيقًا في مركبات Cruise ذاتية القيادة حول الفرملة الشديدة وحظر حركة المرور ومشكلات أخرى.

في إحدى الحوادث التي لم يتم الإبلاغ عنها حتى الآن، ورد أن مركبات الرحلات البحرية تدخلت أيضًا في الاستجابة للطوارئ، وفقًا للرسالة، اضطر رجال الإطفاء إلى تحطيم نافذة أحد الروبوتات التابعة للشركة لمنعها من الركض فوق خرطوم إطفاء الحريق.

قال متحدث باسم شركة كروز لشبكة إن بي سي نيوز: "تم الإبلاغ عن سجل سلامة كروز علنًا ويتضمن قيادة ملايين الأميال في بيئة حضرية معقدة للغاية مع عدم وجود إصابات أو وفيات تهدد الحياة"، وفقاً لموقع engadget.