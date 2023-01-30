شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترفع الأسعار داخل App Store فى عدد من الدول بداية من 13 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن ترتفع أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق على متجر تطبيقات أبل "App Store" في عدة بلدان، حيث قامت أبل بتحديث منشور المدونة الخاص بها لتأكيد ارتفاع أسعار متجر التطبيقات في دول مثل المملكة المتحدة ومصر وكولومبيا ونيجيريا والمجر والنرويج وجنوب إفريقيا.

وقال عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو أيضًا أن الأسعار الجديدة ستكون قابلة للتطبيق اعتبارًا من 13 فبراير، ومع ذلك ستنخفض الأسعار في أوزبكستان بسبب انخفاض بنسبة ثلاثة بالمائة في ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) معدل.

ووفقًا لمنشور في المدونة، تدعي الشركة أنها تقوم بالتسعير بشكل دوري على متجر التطبيقات في مناطق معينة "بناءً على التغييرات في الضرائب وأسعار صرف العملات الأجنبية"، وتضيف أبل أن هذه التعديلات تتم باستخدام "معلومات أسعار الصرف المتاحة للجمهور من موفري البيانات المالية".

وتساعد هذه التغييرات صانع أيفون على ضمان أن تظل أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق متساوية عبر جميع واجهات المتاجر، وفيما يلي جميع التفاصيل حول تغييرات أسعار App Store:

تغييرات السعر في متاجر التطبيقات:

من المقرر أن تنخفض أسعار App Store في أوزبكستان لأنه سيعكس انخفاضًا في معدل ضريبة القيمة المضافة الذي انخفض من 15٪ إلى 12٪، وقد أعلنت الشركة أيضًا أن الأسعار في متجر التطبيقات لن تتغير في أيرلندا ولوكسمبورغ وسنغافورة وزيمبابوي، ومع ذلك ، سيتم تحديث العائدات في هذه البلدان لتعكس التعديلات الضريبية.

وعلاوة على ذلك، بحلول نهاية شهر يناير، سيتمكن المطورون المحليون الذين يبيعون في كمبوديا وقرغيزستان وإندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان من رؤية زيادة في العائدات.

كيف ستساعد هذه التغييرات المستخدمين؟

أوضحت الشركة أيضًا كيف ستساعد إمكانات التسعير المطورة التي ستكون قابلة للتطبيق اعتبارًا من ربيع 2023 المستخدمين، وستوفر هذه الأسعار الجديدة للتطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق للمستخدمين 700 نقطة سعر إضافية ومزيدًا من المرونة لتحديد الأسعار لكل واجهة متجر، وسيساعد هذا المستخدمين على إدارة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية دون الاعتماد على "الأسعار المتوازنة عالميًا".