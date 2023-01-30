شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلن عن تحديث جديد لمنصة تويتر .. اعرف أبرز ما قد يوفره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك في وقت سابق من هذا الشهر أن تويتر سيجعله أقل إلزاميًا للمستخدمين لاستخدام الجدول الزمني الخوارزمي "For You"، فيما أعلن الرئيس التنفيذي الآن عن تحديث آخر فيما يتعلق بالجدول الزمني للمنصة قائلاً إن خيار "من أجلك أو متابعة" سيستمر قريبًا.

وبدأت المحادثة عندما أشار الملاكم "مات براون" إلى "ماسك" في تغريدة يشكو من أنه لا يفهم الجدول الزمني الجديد لتويتر، حيث قال "لم أعد أفهم الجدول الزمني الخاص بي على تويتر بعد الآن، فهو مليء بالخردة المشفرة والخردة السياسية ، أريد فقط محاربة الأشياء التي تصل إلىelonmusk"، وفي رد، قال ماسك إن تويتر يعمل على ذلك.

وتم المضي قدمًا في المحادثة بواسطة مستخدم آخر على تويتر قائلاً، "لا أمانع في طريقة إعدادها، فقط ضع التغريدات الموصى بها بترتيب زمني، واجعلها في المكان الذي تبقى فيه إما" من أجلك "أو" متابعة "حتى بعد إغلاق التطبيق والعودة ".

وأجاب ماسك على هذا: "التحديث التالي للتطبيق سيجعل الخيار" لك "أو" المتابعة "مستمرًا، متفقًا على أن التغريدات الموصى بها يجب أن تكون مرتبة ترتيبًا زمنيًا أكثر، لا يمكن أن تكون كذلك تمامًا"، واشتكى العديد من المستخدمين من نفس الشيء على منشور ماسك ، وقال إنه "سيحقق".

وفي الآونة الأخيرة، أعلن تويتر أنه كان يطرح ميزة لعميل الويب الخاص به والتي ستتذكر الجدول الزمني الذي استخدمه المستخدمون في آخر مرة قاموا فيها بتسجيل الدخول وسيتم تعيينها افتراضيًا عند تسجيل الدخول مرة أخرى، وأعلن ماسك أيضًا أن المنصة ستجعل استخدام الجدول الزمني الخوارزمي "من أجلك" أقل إلزامية للمستخدمين.

وفي الوقت نفسه، أزال نظام التدوين المصغر خيار إرسال رسالة مباشرة إلى حساب آخر مباشرة من صفحة الملف الشخصي على Android و iPhone. وفقًا للتغيير، الذي أبلغت عنه 9to5Google، اختفى زر "DM" الذي كان يظهر بجوار المتابعة وأزرار الإشعارات دون أي استبدال.

بينما لم يتم تأكيد ما إذا كان هذا قد تم عن قصد أم أنه خطأ، لا يزال بإمكان المستخدمين إرسال رسالة مباشرة من خلال البحث في الحساب المطلوب في علامة تبويب الرسائل.