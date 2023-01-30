شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "رئيس جوجل" يخفض الأجور ويقلص المكافآت التنفيذية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل مؤخرًا عن أكبر عمليات تسريح للعمال في تاريخ الشركة البالغ 25 عامًا، تقوم الشركة بإلغاء 12000 وظيفة، أو ما يقرب من 6٪ من قوتها العاملة بدوام كامل، وبعد أيام من الإعلان، دافع المسؤولون التنفيذيون في جوجل ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي، عن تخفيضات الوظائف خلال اجتماع مجلس المدينة على مستوى الشركة.

وقال بيتشاي إنه تشاور مع المؤسسين والمساهمين المسيطرين، سيرجي برين ولاري بيج، وكذلك مجلس الإدارة بشأن تسريح العمال، وخلال الخطاب ، أشار بيتشاي إلى أنه سيكون هناك تخفيضات في تعويضات المسؤولين التنفيذيين، ومع ذلك، قدم تفاصيل محدودة.

وقال إن جميع نواب الرئيس "سيشهدون انخفاضًا كبيرًا للغاية في مكافآتهم السنوية" هذا العام، وقال: "كلما تقدمت في السن ، زاد ارتباط راتبك بالأداء، ويمكنك تقليل منح الأسهم الخاصة بك إذا لم يكن الأداء جيدًا"، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي، إلا أنه من الواضح تمامًا أن بيتشاي سيتخذ أيضًا خفضًا في الراتب مع جميع كبار المديرين التنفيذيين الآخرين.

وقبل الاستغناء عن الوظائف، كانت جوجل قد اتخذت قرارًا بدفع 80٪ من المكافآت في يناير مع توقع الباقي في مارس أو أبريل. في السنوات السابقة ، تم دفع المكافأة الكاملة في يناير.

وفقًا لكبيرة موظفي جوجل، Fiona Cicconi ، شارك حوالي 750 من كبار المسؤولين عبر جوجل في هذه العملية، وأضافت أن الأمر استغرق بضعة أسابيع لتحديد من سيتم تسريحه، وقال Cicconi في الاجتماع: "لدينا أكثر من 30.000 مدير في جوجل وللتشاور معهم جميعًا كان من شأنه أن يجعل هذه عملية مفتوحة حيث كان من الممكن أن يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر إضافية للتوصل إلى قرار"، "أردنا الحصول على اليقين عاجلاً".

وفيما يتعلق بمعايير التخفيضات، قال شيكوني إن المديرين التنفيذيين نظروا في المجالات التي كان العمل فيها ضروريًا، وأضافت أن الشركة اعتبرت "مجموعة المهارات، والوقت في الدور الذي تكون فيه الخبرة أو العلاقات ذات صلة وذات أهمية، ومؤشرات الإنتاجية مثل حصص المبيعات وتاريخ الأداء."