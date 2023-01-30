شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه؟ .. متصفح جوجل كروم لن يضم ميزة تحرير الاسكرين شوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في تطوير أداة تسمح للمستخدمين بتعديل لقطات الشاشة مباشرة على متصفح سطح المكتب الخاص بهم منذ أكثر من عام.

تم تقديم الميزة لأول مرة في الإصدار 98 من Chrome Canary وكان من المتوقع إصدارها خارج علامة الميزة الخاصة بها.

وفي البداية أرادت جوجل أن تكون هذه الأداة في متناول جميع المستخدمين، لكن بعد العمل عليها لعدة أشهر، ترددت أنباء أن عملاق التكنولوجيا يخطط لإزالة ميزة تحرير لقطة الشاشة من متصفح الويب الخاص به.

وفقًا لتقرير صادر عن AndroidPolice ، تم إجراء بعض التغييرات على Chromium في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما يشير إلى أن أداة لقطة الشاشة ستختفي ولن تكون متاحة في شكلها الحالي.

وفقًا للتقرير، قدم مهندسو جوجل مؤخرًا سلسلة من الالتزامات تجاه Chromium Gerrit.

يتم تقديم تحديثات جديدة لقاعدة التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر في كروم على Gerrit.

تشير أحدث الالتزامات إلى أن ميزة تحرير لقطة الشاشة قد تمت إزالتها تمامًا من المتصفح.

يضيف التقرير أن الأمر يستغرق ما يقرب من 10 أسابيع للالتزامات في كروميوم لتشق طريقها إلى الإصدار الثابت من جوجل كروم.

ميزة قفل بصمات الأصابع لعلامات تبويب التصفح المتخفي في جوجل كروم على أندرويد

أضاف جوجل كروم مؤخرًا ميزة أمان جديدة لمستخدمي أندرويد.

سيتمكن مستخدمو كروم على أندرويد من ضبط قفل بصمة الإصبع لعلامة تبويب التصفح المتخفي.

توفر ميزة قفل بصمات الأصابع للمستخدمين طبقة إضافية من الأمان لعلامات التبويب الخاصة بهم.

تساعد هذه الميزة المستخدمين على منع الآخرين من الفتح مباشرة في علامات تبويب التصفح المتخفي الخاصة بهم.

بمجرد تمكين هذه الميزة، سيتم تلقائيًا قفل علامة (علامات) التصفح المتخفي، حيث يقوم المستخدمون بإغلاق المتصفح أو تصغيره.

سيتعين على المستخدمين إلغاء قفل علامات تبويب التصفح المتخفي على جوجل كروم من خلال المصادقة باستخدام القياسات الحيوية الخاصة بهم بمجرد قفله.

في الشهر الماضي، ورد أن جوجل بدأت أيضًا العمل على خيار أمان آخر لمتصفح كروم.

تم تصميم هذه الميزة لمنع التنزيلات غير الآمنة لبروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) في كروم.