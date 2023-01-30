شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطفاء سيارة تسلا بعد احتراق بطاريتها تلقائيًا بكمية مياه تستخدم لحريق مبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حادث مروع استخدم رجال الإطفاء 6000 جالون من الماء لإطفاء سيارة طراز Tesla Model S والتى اشتعلت فيها النيران تلقائيًا على طريق سريع مزدحم خارج سكرامنتو يوم السبت.

وحسب ما نشر موقع الديلى ميل كان السائق، الذى لم يصب بأذى، على الطريق السريع فى رانشو كوردوفا فى حوالى الساعة 3 مساءً عندما بدأ الدخان يتصاعد من مقدمة السيارة.

وأظهرت صور السيارة الفخمة أن السيارة محترقة بالكامل مع احتراق الواجهة الأمامية بالكامل.



السيارة المحترقة

لم يكن هناك خطأ

وأرسل المسئولون إلى مكان الحادث سيارتين لإطفاء الحرائق وقال طاقم Metro Fire of Sacramento إنه لم يكن هناك خطأ فى السيارة من قبل.

ليس من الواضح سبب الحريق، لكن الحكومة الفيدرالية تحقق أيضًا فى العديد من حوادث تصادم تسلا ذاتية القيادة مما أدى إلى وقوع بعض الوفيات.

وفى الوقت نفسه، ارتفع سهم Tesla بنسبة 33 % الأسبوع الماضى بعد أن فقدت الشركة ما يقرب من 65 % من القيمة السوقية فى عام 2022 المضطرب، وفقًا لـ CNBC.

فى بداية العام، انخفض السهم بنسبة 14 % تقريبًا بعد أن فاتت الشركة تقديرات عمليات التسليم فى الربع الأخير على الرغم من شحن عدد قياسى من المركبات.

ليست الحادثة الأولى

لم يكن الحريق المروع هو أول حريق لـ Tesla S اضطر مسؤولو Metro Fire of Sacramento إلى إخماده، حيث اشتعلت النيران فى سيارة بيضاء من طراز تسلا فى ساحة تحطم رانشو كوردوفا فى يونيو بعد أن أمضت السيارة أسابيع جالسة هناك بعد اصطدامها.

وصل رجال الإطفاء إلى ساحة التحطيم ليجدوا سيارة تسلا تغمرها النيران بالكامل. فى كل مرة حاول رجال الإطفاء إطفاء النيران، كانت بطارية تسلا تشعل النار.

ونشرت إدارة الإطفاء مقطع فيديو على إنستجرام عن المحنة، قائلة إنه حتى عندما قام رجال الإطفاء بتحريك سيارة تسلا إلى جانبها لرش البطارية مباشرة، فإن السيارة ستشتعل فيها النيران مرة أخرى "بسبب الحرارة المتبقية".

فى النهاية، حفر رجال الإطفاء حفرة بالقرب من تسلا ونقلوا السيارة المحترقة إليها ثم ملأوا الحفرة بالماء، "غمروا حجرة البطارية بشكل فعال".

نجحت هذه التقنية، وتمكنت إدارة الإطفاء من إخماد الحريق دون وقوع إصابات وتم استخدام 4500 جالون من المياه وهى نفس كمية المياه المستخدمة فى حريق مبنى.