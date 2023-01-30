شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Xbox: عام 2023 سيكون مثيرًا لعشاق الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن العام الماضي هو الأفضل لأعمال ألعاب مايكروسوفت، فلم تشهد الشركة أي إصدار رئيسي لوحدة التحكم في الألعاب Xbox، وإلى جانب Game Pass، واجه كل شيء تقريبًا من ألعاب استوديو الطرف الأول إلى مبيعات الأجهزة انخفاضًا في الإيرادات، ويكفي أن نقول إن عام 2022 كان عامًا منسيًا بالنسبة إلى Xbox بشكل عام، ومع ذلك، قد تتغير الأمور هذا العام، كما وعد الرئيس التنفيذي لشركة Xbox "فيل سبينسر".

وفي مقابلة مع IGN، أشار سبنسر إلى أن عام 2022 كان عامًا "خفيفًا جدًا على الألعاب"، حيث لم تنتج المنصة ما يكفي من ألقاب الطرف الأول أو العروض الحصرية، التزامنا تجاه معجبينا هو أننا بحاجة إلى إصدار ثابت من الألعاب الرائعة التي يمكن للأشخاص لعبها على منصتنا، ولم نفعل ما يكفي من ذلك في عام 2022، ولا شك في ذلك ".

وفي الوقت نفسه، أكد أن المشاريع في خط الأنابيب الحالي لـ Xbox تعني أن عام 2023 "سيكون عامًا مثيرًا"، ومع التأكيد على عدم وجود عمليات إطلاق حصرية كبرى في عام 2022 ، قال سبنسر: "التزامنا تجاه معجبينا هو أننا بحاجة إلى إصدار ثابت من الألعاب الرائعة التي يمكن للأشخاص لعبها على منصتنا، ولم نفعل ما يكفي من ذلك في 2022 ، ليس هناك شك "، وأخذ ملكية هذا، وتابع، "وبشكل أساسي، هذا علي عاتقي، أنا رئيس العمل ".

وبالنسبة للعام المقبل، قال الرئيس التنفيذي لشركة Xbox أنه شعر أن الشركة تتمتع "بزخم"، بعد نجاحها Hi-Fi Rush ، الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال عرض Developer Direct، لقد تحدث عن عمليات تسريح العمال وإعادة الهيكلة في مايكروسوفت والتي أثرت أيضًا على Xbox Studios، "من الواضح أننا نمر ببعض التعديلات المؤلمة الآن، لكنني أعتقد أنها ضرورية، لكنها حقًا هي إعدادنا والفرق لتحقيق النجاح على المدى الطويل."

بالنظر إلى أن هذا العام سيصادف إصدار Xbox الحصري الأكثر توقعًا في الآونة الأخيرة، Starfield ، كشف سبنسر عن سعادته، وقال: "أنظر إلى 2023، أحب الألعاب التي قدمناها، سيكون Redfall وStarfield، كما علقت، مثيرًا، فقط بالنظر إلى التوقيت مع Bethesda بعد أن تم دمجهما بالكامل في المنظمة، عندما أفكر في بقية العمل الذي نقوم به هذا العام، سيكون عامًا مثيرًا ".