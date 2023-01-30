شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من مارك زوكربيرج إلى جيف بيزوس.. كيف يحاول الأثرياء الاستمتاع بأموالهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول المليارديرات العيش طويلاً ومحاربة الشيخوخة بكل ما أوتوا من قوة، البعض يذهب إلى الاستثمار في شركات متخصصة في هذا الشأن، فيما يفضل آخرون الالتزام بنظام صحي صارم يضمن لهم الحياة بصحة مع تقدمهم في العمر حسبما نقلت CNBC.

ذكرت كادي طومسون من Insider أنه في عام 2015، سأل الفيزيائي الراحل ستيفن هوكينج، مارك زوكربيرج عن الأسئلة الكبيرة في العلوم التي يريد الحصول على إجابات عنها.

وأجاب زوكربيرج: "أنا مهتم أكثر بالأسئلة المتعلقة بالناس، ما الذي سيمكننا من العيش إلى الأبد؟ كيف نعالج جميع الأمراض؟ كيف يعمل الدماغ؟ كيف يعمل التعلم وكيف يمكننا تمكين البشر من التعلم مليون مرة أكثر؟"

إحدى الطرق التي قد يجيب بها على هذه الأسئلة هي من خلال جائزة Breakthrough Prize، وهي عبارة عن مجموعة من الجوائز بقيمة 3 ملايين دولار تُمنح إلى "أفضل العلماء في العالم الذين يعملون في العلوم الأساسية - التخصصات التي تطرح أكبر الأسئلة وتجد التفسيرات الأعمق"، وفقًا لموقعه على الإنترنت.

يعد زوكربيرج وزوجته من بين مجموعة صغيرة من نخبة وادي السيليكون الذين أسسوا الجائزة في عام 2012 ، وما زالوا يدعمونها.

في عام 2016 - بعد أن خصص الزوجان الملايين لعلاج الأمراض المعدية من خلال مبادرتهما الخيرية، قال زوكربيرج ، "بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى نهاية هذا القرن ، سيكون من الطبيعي جدًا أن يعيش الناس إلى ما بعد المائة."

جيف بيزوس

يقال إن جيف بيزوس مستثمر في Altos Labs ، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تهدف إلى "استعادة صحة الخلايا ومرونتها من خلال برامج تجديد الخلايا لعكس الأمراض والإصابات والإعاقات التي يمكن أن تحدث طوال الحياة"، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

تم دمج الشركة - التي تم إطلاقها في عام 2022 - بالفعل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، ولديها خطط لإنشاء معاهد في المزيد من المناطق مثل منطقة الخليج وسان دييغو وكامبريدج والمملكة المتحدة واليابان، بحسب تقرير لـ MIT Technology Review.

وذكر التقرير أن Altos Labs تعمل أيضًا على "تجنيد كادر كبير من علماء الجامعات برواتب باهظة ووعد بأن يتمكنوا من متابعة الأبحاث حول كيفية تقدم الخلايا في العمر وكيفية عكس هذه العملية".

سيرجي برين

قد يكون اهتمام سيرجي برين بأبحاث طول العمر أكثر من زملائه المليارديرات في مجال التكنولوجيا.

في عام 2008، كشف المؤسس المشارك لشركة Google في إحدى المدونات عن إصابته بطفرة جينية جعلته أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون.

على مر السنين، أنفق برين أكثر من مليار دولار في الأبحاث حول المرض، حسبما ذكرت مجلة Forbes في ديسمبر نقلاً عن أشخاص على دراية بعمله الخيري.

قاد برين أيضًا العديد من المشاريع المكرسة لإيقاف تقدم العمر، بالإضافة إلى استثمار الأموال في Calico Labs، أعلن أيضًا في عام 2015 أن فريق Google Life Sciences سيصبح وحدة مستقلة تحت Alphabet، وأعيد تسميتها إلى Verily Life Sciences.

ومنذ ذلك الحين عملت على مبادرات تقنية يمكن ارتداؤها مثل Verily Study Watch، والتي تهدف إلى مساعدة الناس على عيش حياة أكثر صحة.

لاري بيدج

في عام 2013، أعلن لاري بيدج الشريك المؤسس لشركة Google عن إطلاق شركة California Life Company ، والمعروفة باسم Calico Labs.

الهدف من شركة Calico Labs - التي تندرج تحت مظلة الشركة الأم لشركة Google ، Alphabet - هو دراسة الشيخوخة وتطوير الأدوية لمكافحة الأمراض المرتبطة بالعمر، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

في عام 2014، بدأت شركة Calico Labs العمل مع شركة الأدوية البيولوجية AbbVie، من أجل تطوير علاجات ضد الأمراض المرتبطة بالعمر في مبادرة تلقت مليارات من الاستثمارات.

نُسبت أيضًا إلى شركة Calico Labs مؤخرًا باعتبارها رائدة في Altos Labs، وهي شركة ناشئة لتجديد الخلايا تدعي أن جيف بيزوس مستثمر.

ومع ذلك، قال المؤسس المشارك لشركة Calico بيل ماريس لـ Insider في عام 2020 إنه يشعر "بخيبة أمل" بسبب الافتقار إلى التقدم الملحوظ الذي حققته Calico في هذا المجال.

جاك دورسي

معروف عن جاك دورسي الرئيس التنفيذي السابق لـ Twitter والرئيس التنفيذي الحالي لشركة الدفع عبر ألجوال Block، أنه شديد الاهتمام بصحته، وذكر أنه يتناول وجبة واحدة في اليوم، ويصوم في عطلات نهاية الأسبوع، إلى جانب أخذ حمامات الجليد، والاستيقاظ في الساعة 5 صباحًا كل صباح، والتأمل لمدة ساعتين من أجل تحسين أدائه المعرفي.

قال دورسي بعد توليه رئاسة المنصة مرة أخرى في عام 2015: "عندما عدت إلى Twitter وتوليت الوظيفة الثانية ، أصبحت جادًا للغاية بشأن التأمل وكنت جادًا حقًا في تخصيص الكثير من وقتي وطاقتي لممارسة الرياضة والحفاظ على صحتي البدنية والنظر بشكل أكثر انتقادًا إلى نظامي الغذائي"