شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت روسى يبدأ العمل بمدرسة هندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Promobot أن الروبوت الروسي Promobot V.4 بدأ عمله في مدرسة هندية، وسوف يقوم بتدريس عدة مواد تعليمية، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان الشركة "بدأ الروبوت الروسي Promobot V.4 عمله في مدرسة "Heritage" بمدينة نيودلهي الهندية، حيث سيقوم بتعليم التلاميذ عدة تخصصات وسيكون بمثابة منصة مختبر "حية" في إطار الدروس التعليمية الإضافية".

وتشير الشركة، إلى أنه بمساعدة الروبوت سيتعلم التلاميذ البرمجة والالكترونيات وهندسة ميكاترونيكس وكذلك برمجة الروبوتات.

ويقول أوليغ كيفوكورتسيف، مدير تطوير الروبوت Promobot إن خصوصية دراسة تقنية الروبوتات باستخدام روبوت Promobot هو أنه روبوت" حقيقي" يعمل بالفعل في 43 دولة في العالم اليوم، ويتعرف الأطفال بمساعدته على عمل الذكاء الاصطناعي في مثال حي، وليس من خلال نماذج افتراضية، إنها فرصة فريدة.

والروبوت Promobot V.4 هو روبوت خدمي مصمم للعمل في أماكن مزدحمة، ويمكنه القيام بمهام مختلفة- مستشار، موظف مطار، مرشد أو إداري.

ويذكر أن هذه ليست أول تجربة عمل لشركة Promobot في المؤسسات التعليمية الهندية، فقد سبق أن عملت مع مدارس مهاريشي فيديا ماندير الخاصة في مدينة تشيناي الهندية.