شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية استخدام ميزة "البحث حسب التاريخ" على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتس آب على العديد من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدمين، وفي الآونة الأخيرة، طرحت أيضًا مجموعة من الميزات الجديدة لمختبري الإصدار التجريبي من Android و iOS ، بما في ذلك تحديثات الحالة الصوتية، واختصارات الحظر، واختصارات جهات الاتصال في مجموعات والمزيد، كما أتاح تطبيق المراسلة الفورية ميزة "البحث حسب الرسالة حسب التاريخ" لمختبري الإصدار التجريبي من iOS.

ميزة "البحث في الرسائل حسب التاريخ" على واتس آب لنظام iOS تساعد ميزة "رسالة البحث حسب التاريخ" المستخدمين في العثور على الرسائل حسب تاريخ محدد. يتوفر في محادثات ومجموعات واتس آب بعد أن يقوم المستخدمون بتنزيل أحدث إصدار من واتس آب beta لنظام التشغيل iOS 22.24.0.77، وتقوم أحدث ميزة بتطبيق عامل تصفية على تاريخ معين عندما يريد المستخدم تحديد موقع رسالة تم إرسالها أو استلامها في ذلك التاريخ، وإذا ظهر رمز التقويم في مربع الدردشة ، فسيتمكن المستخدمون من استخدام ميزة البحث في المحادثة. هذا يعني أن حساب واتس آب الخاص بهم قد تم تمكين الميزة.

وفيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية استخدام أحدث ميزة "رسالة البحث حسب التاريخ" لتطبيق واتس آب على نظام التشغيل iOS:

- قم بتنزيل أحدث إصدار من واتس آب من متجر تطبيقات Apple أو قم فقط بتحديث الإصدار الموجود على جهاز iPhone الخاص بك.

- افتح تطبيق واتس آب على جهاز iOS الخاص بك.

- انتقل إلى نافذة الدردشة التي تريد البحث فيها عن رسالة من تاريخ محدد.

- ثم اضغط على اسم المستلم.

- اضغط على زر البحث المتاح أسفل صورة الملف الشخصي للمستلم.

- اضغط على أيقونة التقويم المتاحة في الزاوية العلوية اليمنى من شريط البحث.

- حدد الشهر والسنة اللذين تريد الرجوع إليهما للبحث في الرسالة.

- عندما تضغط على الانتقال إلى التاريخ ، سيعيدك واتس آب إلى الرسائل المحددة من التاريخ المختار.