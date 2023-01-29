شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف iPhone 15 Pro فقط سيدعم تقنية Wi-Fi 6E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات جاءت من شركة ابل على دعم إصدارات iPhone 15 Pro فقط من السلسلة القادمة بتقنية Wi-Fi 6E، وكشفت التسريبات أن النسخة العادية تختلف عن إصدارات Pro، والتي تتضمن إختلافات في رقاقات المعالج، والكاميرة، ومنافذ USB C.

وبحسب المسرب Unknownz21، فتأتى هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max أو الذي يعرف بهاتف iPhone 15 Urtla بتقنية Wi-Fi 6E، وعلى جانب أخر يقتصر دعم هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus على تقنية Wi-Fi 6 فقط، ولقد أكد على هذه التفاصيل تقرير لاحق نشر عبر MacRumors.

وأكدت التسريبات دعم هواتف iPhone 15 Pro لآداء أسرع في منافذ USB-C، كما تأتي هذه الإصدارات برقاقة A17 Bionic الجديدة من ابل، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة في هذه الإصدارات عدسات periscope، مع مستشعرات جديدة.