شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تفكر فى حظر TikTok على خطى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن الولايات المتحدة تخطط لحظر تطبيق TikTok الصيني لصناعة الفيديوهات القصيرة في جميع أنحاء البلاد، حيث أكدت اللجنة أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تعتزم إجراء تصويت الشهر المقبل على مشروع قانون يهدف إلى منع استخدام تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني الشهير تيك توك TikTok في الولايات المتحدة.

ويهدف الإجراء، الذي خطط له رئيس اللجنة مايكل ماكول، إلى منح البيت الأبيض الأدوات القانونية لحظر TikTok بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، ويعد ByteDance هو المالك الصيني لتطبيق TikTok، وقد واجه التطبيق انتقادات لأنه يُعتقد على نطاق واسع أنه يمنح الحكومة الصينية الوصول إلى البيانات الأمريكية، ما يجعله خطرًا على الأمن القومي.

وكان TikTok في قلب معركة جيوسياسية واقتصادية بين الولايات المتحدة والصين حول القيادة التكنولوجية والأمن القومي، وكانت هناك مخاوف بشأن علاقتها مع الحكومة الصينية، وقد واجه البيت الأبيض ضغوطًا متزايدة من الكونجرس لحظر تطبيق TikTok الشهير على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد بعد أن قدم السناتور جوش هاولي (R-MO) وعضو الكونجرس كين باك (R-CO) تشريعات في وقت سابق من هذا الأسبوع لحظر استخدامه، وقد تم تقديم مشروع قانون مماثل لحظر TikTok في الولايات المتحدة خلال جلسة الكونجرس الأخيرة ، ولكن لم يتم النظر فيه في أي من المجلسين.





حظر TikTok في الهندحظرت الحكومة الهندية TikTok في يونيو 2020 إلى جانب أكثر من 100 تطبيق صيني آخر، قامت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeITY) ، نقلاً عن القسم 69 أ من IT ACT ، 2000 ، بحظر التطبيق، وكان لدى TikTok أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا في الهند واحتسبت البلاد من بين أكبر أسواقها الدولية من قبل المستخدمين قبل الحظر.

ليست المرة الأولىليست هذه هي المرة الأولى التي تخطط فيها الولايات المتحدة لحظر التطبيق الشهير، في عام 2020 ، سعى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب إلى منع المستخدمين الأمريكيين الجدد من تنزيل TikTok ولكن تم حظر العرض من قبل المحكمة العليا الأمريكية، وتخلت إدارة بايدن رسميًا في يونيو 2021 عن هذا الجهد.

في الشهر الماضي ، تم حظر تطبيق TikTok على الأجهزة المحمولة التي أصدرها مجلس النواب الأمريكي، وأمر البيت الموظفين بحذف TikTok من جميع الهواتف المحمولة، ومنذ ذلك الحين حظرت أكثر من 20 ولاية أمريكية التطبيق على الأجهزة الحكومية.





يحاول TikTok جاهدة تجنب الحظريقال إن TikTok يتفاوض حاليًا على صفقة مع وزارة العدل الأمريكية لحل مخاوف الأمن القومي، وفي العام الماضي ، قالت TikTok إنها بدأت في توجيه بيانات المستخدم في الولايات المتحدة من خلال Oracle لتهدئة المخاوف من أن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى المعلومات الأمريكية.

وتعتبر الولايات المتحدة من أهم الأسواق بالنسبة للشركة، ووفقًا لتقرير في NewYork Times ، أنفقت ByteDance حوالي 4.2 مليون دولار في جماعات الضغط الفيدرالية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم كثيرًا هذا العام.