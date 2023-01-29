شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارة الواقع المختلط الجديدة من أبل ستتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات AR عبر Siri والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل تخطط للسماح للمشترين المحتملين لسماعات الواقع المختلط القادمة الخاصة بها بالبدء في وضع الإبداع الكامل، كما ورد في تقرير صادر عن The Information، قد يسمح صانع iPhone للمستخدمين بإنشاء تطبيقات AR باستخدام المساعد الصوتي الذكي من أبل ، Siri.

وفقًا للمصدر، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة على أدوات تمكّن حتى الأشخاص العاديين وغير المتمرسين في مجال التكنولوجيا من إنشاء التطبيقات، ليس ذلك فحسب، بل تأمل أبل أيضًا في السماح لهذه التطبيقات بالظهور من أجل سماعة الواقع المختلط عالية التكهن ، Reality Pro.

وقد يتمكن المستخدمون من إنشاء تطبيقات AR باستخدام نظام أساسي يشبه Roblox و Minecraft، ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن أبل قد تأخذ صفحة من كتاب Roblox لميزات إنشاء التطبيقات، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، فإن Roblox عبارة عن نظام أساسي يوفر وحدات بناء سهلة الاستخدام لغير المبرمجين لبناء الألعاب، ويمكن أن تحاول الشركة التي يقودها Tim Cook محاكاة إمكانية الوصول المماثلة لإنشاء تطبيق AR.

ووفقًا للتقرير، يمكن لشركة أبل أن تسهل على المستخدمين إنشاء تطبيقات AR من خلال جعل مجموعة الإنشاء ممكّنة صوتيًا، وإذا حدث ذلك ، فسيكون المستخدمون قادرين ببساطة على استخدام Siri لبناء مثل هذه التطبيقات، وبمجرد إنشاء التطبيق، يمكن للمستخدم نشره على متجر التطبيقات ليقوم الآخرون بتجربته.

وبالنسبة إلى نوع التطبيقات التي يمكن أن تظهر لأول مرة على الجهاز، أشار المصدر، "يمكن للأداة، على سبيل المثال، أن تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيق مع حيوانات افتراضية تتحرك في جميع أنحاء الغرفة وفوق أو حول كائنات واقعية دون الحاجة إلى صمم الحيوان من نقطة الصفر وبرمجة رسومه المتحركة وحساب حركته في مساحة ثلاثية الأبعاد بها عوائق".

وعلاوة على ذلك، كشف التقرير أن "الأشخاص المطلعين على إستراتيجية محتوى سماعات الرأس الخاصة بشركة أبل يقولون إن المديرين التنفيذيين لشركة أبل يؤكدون على الصحة والعافية بما في ذلك مقترحات لتطبيقات الواقع المعزز التي تساعد في التأمل والتمارين الرياضية، قال الأشخاص الأربعة إن أحد العروض التوضيحية المبكرة للواقع المعزز سمح للمستخدمين بالجلوس داخل حديقة زن ".