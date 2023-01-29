شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يزيل زر "Direct Message" من التطبيق المستخدم من خلال الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ الملياردير إيلون ماسك على موقع تويتر في أكتوبر 2022، ومنذ ذلك الحين ، مرت الشركة بالعديد من التغييرات، فخلال الأشهر القليلة الماضية ، لم تؤثر هذه التغييرات على الشركة فحسب ، بل كانت أيضًا مصدر قلق لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي.

والآن ، ورد أن التحديث الأخير قد أزال ميزة لبعض المستخدمين، حيث أبلغ كل من مستخدمي أندرويد و أيفون أن آخر تحديث على تويتر قد أزال خيار "إرسال رسالة خاصّة" من صفحات الملف الشخصي.

وقد أبلغ العديد من مالكي أيفون أيضًا عن هذه المشكلة، ومع ذلك ، لا يبدو أنها تؤثر على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، ولم يعلن تويتر رسميًا عن إزالة هذا التبديل السهل. علاوة على ذلك ، قد لا تكون إزالة زر DM خطوة مقصودة من قبل الشركة ويمكن أن تكون نتيجة لخلل يؤثر على مستخدمي الهاتف المحمول.





ماهو خيار DM على صفحات الملف الشخصي:يساعد خيار DM في كل ملف تعريف تويتر المستخدمين على إرسال رسالة مباشرة إلى حساب آخر مباشرة من صفحات ملفاتهم الشخصية، وفي وقت سابق ، على الهواتف المحمولة ، كان الزر DM يستخدم للظهور بجانب الخيار التالي (أو متابعة) وأزرار الإشعارات، اختفى هذا التبديل الآن من التطبيقات. ومع ذلك ، لا يزال زر الرسالة المباشرة يظهر على عميل الويب الخاص بتويتر.





كيف يؤثر خيار DM على صفحات الملف الشخصي:أبلغ العديد من مستخدمي أندرويد ، بما في ذلك بعض مستخدمي تويتر ، عن إزالة زر DM، ومع ذلك ، أبلغ بعض مستخدمي أيفون أيضًا عن نفس المشكلة بينما ادعى آخرون أن الزر يعمل بشكل جيد بالنسبة لهم، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، أبلغ أحد المستخدمين عن رؤية الزر مفقود على هاتف أندرويد الخاص به ، لكنه تمكن من رؤيته على جهاز أيفون تم تسجيل الدخول إليه بنفس الحساب.

من المتوقع أن تقوم الشركة بتصحيح هذه المشكلة قريبًا. وفي الوقت نفسه ، لا يزال بإمكان المستخدمين بدء رسالة مباشرة على تويتر، ويتعين على المستخدمين البحث عن الحساب الذي يريدون إرسال رسالة إليه في علامة التبويب "الرسائل".





أحدث التغييرات على تويتر لنظام أندرويدأضاف تويتر بعض التغييرات الملحوظة على تطبيق أندرويد الخاص به في الأسابيع القليلة الماضية، ويمكن لمستخدمي أندرويد الآن التسجيل في اشتراك تويتر Blue بدفع 11 دولارًا شهريًا، ولن يتلقى مشتركو تويتر Blue شيكًا أزرقًا على حساباتهم فحسب ، بل سيتم منحهم الأولوية أيضًا في عمليات البحث والمحادثات.

كما أضافت الشركة مؤخرًا علامة التبويب "من أجلك" لمستخدمي أندرويد، وتعرض علامة التبويب هذه التغريدات في عرض حسابي بدلاً من عرض كرونولوجي، من المهم ملاحظة أن هذه الميزات متوفرة بالفعل على تطبيق iOS.