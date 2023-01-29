شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" يعمل على برنامج جديد يستخدم أبل Mac Catalyst والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتس آب المملوك لـ Meta على تطبيق جديد لأجهزة Mac يستخدم بيئة تطوير أبل Mac Catalyst للاستفادة بشكل أفضل من موارد النظام، ووفقًا لـ Apple Insider ، يوفر واتس آب حاليًا تطبيق Electron المستند إلى الويب لمستخدمي Mac بالإضافة إلى تطبيق الويب الخاص به عبر المتصفحات.

ويعد Electron و Catalyst عبارة عن ادوات تطوير برامج تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات سطح المكتب، وكان التطبيق الجديد في إصدار تجريبي مغلق منذ بضعة أشهر ، ولكن الآن يمكن لأي شخص تنزيل الملف على macOS Big Sur أو ما بعده على موقع واتس آب الإلكتروني ، وفقًا للتقرير.

وبعد التثبيت ، سيعرض رمز الاستجابة السريعة الذي يمكن للمستخدمين مسحه ضوئيًا باستخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم لربط حساباتهم باستخدام تطبيق واتس آب iOS، وتوفر واجهة تطبيق Mac المكونة من ثلاث لوحات وصولاً إلى الدردشات المؤرشفة والرسائل المميزة بنجمة والمكالمات الهاتفية والإعدادات.

وذكر التقرير أن تطبيق Catalyst يتضمن ميزات غير متوفرة في إصدار Electron ، مثل سحب الملفات وإفلاتها والمدقق الإملائي، وفي الوقت نفسه ، ورد أن واتس آب قد طرح بعض الاختصارات الجديدة لمشرفي المجموعة لتنفيذ الإجراءات بسرعة وسهولة لمشارك مجموعة معين ، على iOS.

وتعمل الاختصارات الجديدة على تبسيط التفاعلات مع أعضاء المجموعة لأن النظام الأساسي يدعم الآن مجموعات كبيرة تصل إلى 1024 مشاركًا ، وفقًا لتقارير WABetainfo، وسيساعد التحديث الجديد مسؤولي المجموعة على الإدارة والتواصل بسرعة مع هذا العدد الكبير من المشاركين على انفراد.