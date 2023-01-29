شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية ترجمة رسالة على واتساب قبل إرسالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واتساب هو تطبيق مراسلة شائع يتيح للمستخدمين التواصل مع الأصدقاء والعائلة في جميع أنحاء العالم، لكن إذا كنت تتواصل مع شخص يتحدث لغة مختلفة، فقد يكون من الصعب التواصل معه.

لحسن الحظ يحتوي واتساب على ميزة ترجمة مضمنة يمكنها مساعدتك في فهم الرسائل المكتوبة بلغات مختلفة، في هذا الدليل سنوضح لك كيفية استخدام ميزة الترجمة على واتساب.

افتح دردشة واتساب واكتب رسالة جديدة

اضغط لفترة طويلة (انقر مع الاستمرار) على الرسالة حتى تظهر قائمة.

حدد "المزيد" من القائمة.

حدد خيار "الترجمة" الذي يظهر.

ستظهر نافذة منبثقة تعرض الرسالة المترجمة.

إذا لم تتم ترجمة الرسالة إلى لغتك المفضلة، يمكنك تحديد اللغة التي تريد ترجمة الرسالة إليها.

وهذه الميزة متاحة فقط في إصدار WhatsApp 2.20.206.24 والإصدارات الأحدث على أندرويد ، والإصدار 2.20.70 والإصدارات الأحدث على آيفون. بالإضافة إلى ذلك يحتوي واتساب أيضًا على ميزة مضمنة يمكنها ترجمة الرسائل تلقائيًا بين اللغات. يمكن تفعيل هذه الميزة في إعدادات واتساب ، ضمن "الدردشات" ثم "اللغة".

تسهل ميزة الترجمة على واتساب فهم الرسائل المكتوبة بلغات مختلفة. بنقرات قليلة فقط، يمكنك ترجمة أي رسالة في محادثة واتساب والتأكد من أنك دائمًا على نفس الصفحة مع أصدقائك وعائلتك.

ضع في اعتبارك أن ميزة الترجمة التلقائية ليست دائمًا دقيقة بنسبة 100% وقد تحتوي على أخطاء، لذلك من الأفضل دائمًا التحقق مرة أخرى من الرسالة المترجمة قبل إرسالها أو التصرف بناءً عليها.