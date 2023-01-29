شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون فريش تلغى التوصيل المجانى للبقالة للطلبات الأقل من 150 دولارًا بداية من فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدءًا من 28 فبراير، ترفع أمازون خدمة التوصيل المجاني الطازج فى حالة شراء طلبات بأكثر من 150 دولارًا وأقل من ذلك ستفرض رسوم خدمة، وفقًا لتقرير theverge.

إذا كنت ترغب في الحصول على توصيل مجاني للبقالة من خلال Amazon Fresh، فسيتعين عليك شراء المزيد من الأشياء، وحاليًا، بالنسبة لخدمة المشتركين في Amazon Prime فقط ستحصل على توصيل مجاني للطلبات التي تزيد على 35 دولارًا.

ولكن ابتداءً من 28 فبراير، ستحصل فقط على توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 150 دولارًا ، كما هو مذكور في صفحة Amazon Fresh هذه.

وبالنسبة للإجماليات الأقل من ذلك، سيتعين عليك دفع رسوم خدمة تختلف بناءً على المبلغ الذي تشتريه، والطلبات التي تتراوح بين 100 دولار و150 دولارًا سيكون لها رسوم توصيل 3.95 دولارًا أمريكيًا ، أما الطلبات التي تتراوح بين 50 دولارًا و 100 دولار فستكون لها رسوم 6.95 دولارًا، أما الطلبات التي تقل عن 50 دولارًا فستكون لها رسوم 9.95 دولارًا.

ونحن نقدم رسوم خدمة على بعض طلبات توصيل Amazon Fresh للمساعدة في الحفاظ على انخفاض الأسعار في متاجر البقالة عبر الإنترنت والبقالة لدينا ، حيث نغطي بشكل أفضل تكاليف توصيل منتجات البقالة ونستمر في تمكين تقديم تجربة توصيل متسقة وسريعة وعالية الجودة ، وقالت المتحدثة باسم أمازون لارا هندريكسون في بيان لموقع The Verge "سنستمر في تقديم نوافذ توصيل مريحة لمدة ساعتين لجميع الطلبات ، وسيتمكن العملاء في بعض المناطق من تحديد نافذة تسليم أطول مقابل رسوم مخفضة."

وقالت أنا لا أتفق تمامًا مع المنطق حول كيف أن التغيير يبقي الأسعار منخفضة. يبدو أن إضافة الرسوم وجعل التوصيل المجاني بعيدًا عن متناول اليد سيؤدي في النهاية إلى رفع الأسعار الإجمالية للعملاء ، وتضيف التغييرات تكاليف ملحوظة إلى خدمة تتطلب بالفعل اشتراكًا في Amazon Prime. نظرًا لأن Prime أصبح مؤخرًا عرضًا أكثر تكلفة أيضًا، فقد يكون من الصعب على العملاء ابتلاع تعديلات Amazon Fresh هذه. لا يبدو الناس سعداء، بناءً على بعض التغريدات التي رأيتها.