شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 18.3٪ خلال الربع الأخير من عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث صادر عن IDC Smartphone Tracker عن رقم قياسي منخفض جدًا لشحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم للربع الرابع من عام 2022،حيث تقلص السوق بنسبة 18.3٪ إلى 300.3 مليون شحنة.

وقد واجهت جميع العلامات التجارية الخمس الكبرى انخفاضًا مزدوج الرقم على أساس سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 ويمثل الرقم الإجمالي أكبر انخفاض ربع سنوي، بحسب موقع GSM الهندى.

وساهم الانخفاض الكبير في الشحنات في الربع الرابع في انكماش سنوي بنسبة 11.3٪ مقارنة بأرقام عام 2021. تم شحن إجمالي 1.21 مليار هاتف ذكي في عام 2022 مقارنة بـ 1.36 مليار في عام 2021، ومع التركيز على الأرقام الأولية للربع الرابع من عام 2020، قادت أبل السوق مرة أخرى مع 72.3 مليون شحنة وحصة سوقية 24.1٪.

وجاءت سامسونج في المرتبة الثانية حيث تم شحن 58.2 مليون هاتف وبلغت حصة السوق 19.4٪. ثم جاءت شاومي في المركز الثالث مع 33.2 مليون شحنة و 11٪ من السوق وشهدت الشركة أكبر انخفاض في الشحنات مقارنة بقيمها من الربع الرابع 2021 عند -26.3٪.

تظهر أرقام الشحن المجمعة لعام 2022 أن سامسونج تحتل المرتبة الأولى مع 260.9 مليون وحدة وحصة سوقية تبلغ 21.6٪. في حين احتلت أبل المرتبة الثانية بـ 226.4 مليون و 18.8٪ من السوق بينما أمنت شاومي 153.1 مليون شحنة وخفض بنسبة 12.7٪ من السوق بأكمله.

وتعليقًا على انخفاض قيم الشحن ، يشير محللو IDC إلى أن تضاؤل الإنفاق الاستهلاكي ورفع مستويات التضخم كانا السببين الرئيسيين لانخفاض الطلب على الأجهزة الجديدة ، كما يحتفظ المستخدمون بالأجهزة لفترة أطول مع ارتفاع دورة معدل التحديث إلى 40 شهرًا (3.3 سنوات) لمدة بعض المستخدمين.

استشرافًا للمستقبل ، تتوقع IDC أن البائعين سيحاولون إعادة التفكير في محافظ أجهزتهم بينما يتعين على قنوات البيع بالتجزئة أن تعمل بشكل أفضل في تخصيص مخزونهم الحالي.