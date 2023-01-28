شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خد بالك.. تحذير من اختراق حسابك على واتساب خلال النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خبراء CYBER-EXPERTS تحذيرًا مهمًا لجميع مستخدمي واتساب، يمكن لخدعة اختراق بسيطة ذكية أن تمنح المحتالين وصولاً كاملاً إلى واتساب الخاص بك، عبر السماح لهم بإرسال واستقبال النصوص كما لو كنت أنت - وربما يقوم بخداع أصدقائك وعائلتك وكل هذا يتوقف على نومك.

تم اكتشاف الحيلة لأول مرة بواسطة الباحث الأمني ​​زوك أفراهام ، من شركة zecOps ومنذ ذلك الحين أصدر خبراء الأمن السيبراني في Malwarebytes Labs تحذيراتهم الخاصة حسبما نقلت ذا صن.

وأوضح زوك كيفية حدوث ذلك أثناء نومك من قبل المتسللين وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك عبر واتساب، حيث تتلقى رسالة نصية تتضمن "قرص" ينصح بعدم مشاركته.

أضاف "أنت لا تشاركه، ومع ذلك لا تزال تتعرض للاختراق."

يبدو الأمر شائنًا ومستحيلًا - لكن الخبراء يقولون إنه ليس ممكنًا فحسب، بل إنه سهل التنفيذ إلى حد ما.

يستفيد المتسللون من خطأين بمجرد أن يتمكن المتسلل من الوصول إلى حسابك، يمكنه إعداد رقم تعريف شخصي للمصادقة ثنائية العوامل لمنعك من استعادة حسابك.

يحذر Malwarebytes Labs من أنه "بمجرد اختراق الحساب، يمكن للمهاجم استخدامه لاختطاف حسابات جهات اتصال المستخدم أو نشر البرامج الضارة أو احتجاز الحساب كرهينة حتى يدفع المالك المال لاستعادته".

كيفية منع هذا الهجوم

أحد الحلول البسيطة هو التأكد من أنك تستخدم أفضل حماية للبريد الصوتي على حساب هاتفك - وليس فقط الخيارات الافتراضية.

ولكن يمكنك أيضًا منع الهجوم ببساطة عن طريق إعداد مصادقة ثنائية على واتساب الخاص بك.

من السهل جدًا القيام بذلك، ويمنع عددًا من حيل الاستحواذ الشائعة على واتساب.

لإعداده قم بتشغيل واتساب ثم انتقل إلى الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق بخطوتين.

يمكنك بعد ذلك تشغيله وإعداد رقم التعريف الشخصي الشخصي الخاص بك للتطبيق.