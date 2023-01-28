شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. تويتر يفرض قواعد جديدة لحظر المستخدمين والحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن استحوذ إيلون ماسك على تويتر ، كانت هناك تغييرات قليلة جدًا على منصة التواصل الاجتماعي، وفي أحدث التطورات ، أجرى تويتر بعض التغييرات فيما يتعلق بالحسابات المعلقة / المحظورة، ووفقًا لسلسلة التغريدات من حساب تويتر Support ، ستدخل القواعد / التغييرات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير.

تويتر أكثر تساهلاًكان تويتر يعيد "بشكل استباقي" الحسابات التي كانت محظورة سابقًا، وقال تويتر في تغريدة: "لم نعد الحسابات التي شاركت في نشاط غير قانوني أو تهديدات بالضرر أو العنف أو البريد العشوائي على نطاق واسع والتلاعب بالمنصة ، أو عندما لم يكن هناك نداء مؤخرًا لإعادة الحساب"، وقال تويتر كذلك أنه بدءًا من 1 فبراير ، "يمكن لأي شخص الطعن في تعليق الحساب وتقييمه وفقًا لمعاييرنا الجديدة للإعادة".

وأوضح تويتر أيضًا أنه من الآن فصاعدًا ، سيتخذ إجراءات أقل خطورة ، "مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك السياسة أو مطالبتك بإزالة التغريدات قبل أن تتمكن من الاستمرار في استخدام حسابك"، وقالت منصة التواصل الاجتماعي أيضًا أن "تعليق الحساب سيكون محجوزًا للانتهاكات الشديدة أو المستمرة لسياساتنا".





ما الذي يمكن أن يحظرك على تويتر؟وفقًا للتغريدة ، تشمل الانتهاكات الجسيمة على سبيل المثال لا الحصر: "الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني ، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى ، وانتهاكات الخصوصية ، والتلاعب بالمنصة أو البريد العشوائي ، والانخراط في مضايقات مستهدفة لمستخدمينا."

قال تويتر في وقت سابق إنه سيتم حظر الحسابات الآن فقط إذا "انتهك شخص ما قواعد تويتر بطريقة فظيعة بشكل خاص ، أو انتهكها مرارًا وتكرارًا حتى بعد تلقي إشعارات منا".

وسيؤدي الإيقاف الدائم إلى عدم السماح للمخالفين بإنشاء حسابات جديدة، "عندما نعلق حسابًا بشكل دائم ، فإننا نبلغ الأشخاص بأنه تم تعليقهم بسبب انتهاكات إساءة الاستخدام ، ونوضح السياسة أو السياسات التي انتهكوها والمحتوى الذي انتهك" ، تلاحظ قواعد تويتر وإرشاداته. ومع ذلك ، يمكن للمخالفين استئناف عمليات التعليق الدائم إذا اعتقدوا أن تويتر حظرهم خطأً.