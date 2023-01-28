شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم تسلا يسجل أفضل أداء أسبوعي منذ 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سهم تسلا أفضل أداء أسبوعي منذ مايو 2013، بعدما ارتفع سهم الشركة بنحو 33% حسبما نقلت CNBC.

وارتفع سهم شركة السيارات الكهربائية 11% أمس الجمعة ليغلق عند مستويات 177.88 دولار.

وتأتي تلك المكاسب بعدما انخفضت أسهم Tesla بنحو 40% في 6 أشهر فقط، بجانب تراجع بلغ 65% عن إجمالي 2022 في أسوأ أداء سنوي على الإطلاق.

وتلقى سهم شركة إيلون ماسك دعماً من نتائج أعمالها الإيجابية عن الربع الأخير من 2022 إذ حققت Tesla إيرادات قياسية.

كما صرح ماسك بأن الشركة ستنتج على الأرجح مليوني سيارة في 2023.

وتوقع Goldman Sachs ارتفاع سهم Tesla بنحو 40% بدعم من عزم الشركة بدء إنتاج شاحنتها هذا العام، بجانب معدلات التسليم القوية لدى الشركة.