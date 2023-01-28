شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتخذ إجراءات أقل خطورة للحسابات المخترقة لقواعده.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد موقع Twitter بأنه سيتخذ "إجراءات أقل خطورة" عند تأديب الحسابات التي تنتهك قواعده ، وستقوم فقط بتعليق حسابات Twitter التي تشارك فى انتهاكات "خطيرة أو مستمرة ، متكررة" لقواعكدها، وتقول الشركة أيضًا إنها ستسمح لأي شخص بالطعن في التعليق اعتبارًا من الأول من فبراير ، وسيتم الحكم على من يفعلون ذلك باستخدام معايير محدثة، وفقا لتقرير theverge.

ماذا سيفعل Twitter بدلاً من تعليق حسابك؟ "الإجراءات الأقل خطورة" هي الأشياء كالتي كان يقوم بها Twitter لسنوات ، مثل الحد من رؤية تغريدة ، أو إخبار المستخدم بإزالة تغريدة قبل أن يتمكن من العودة إلى الموقع، و تغيير اليوم هو أن Twitter يعد بالوصول إلى هذه الأدوات في كثير من الأحيان ، بدلاً من الذهاب مباشرة إلى زر الحظر.

وتقول الشركة أيضًا إنها تخطط لأن تكون أكثر شفافية في إجراءاتها التنفيذية ، وستقوم بطرح بعض الميزات الجديدة غير المحددة للمساعدة فى ذلك الشهر المقبل، وأحد الأمثلة المحتملة: وعد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك العام الماضي بأن تويتر سيخبرك عندما تم "حظر الظل" ولماذا.

وفى نوفمبر، قال ماسك إن الموقع سيقدم "عفوًا عامًا" للحسابات التي تم تعليقها لأسباب أخرى غير نشر محتوى غير قانوني أو "بريد مزعج فاضح، وأدى ذلك إلى إعادة العديد من الحسابات البارزة ، مثل دونالد ترامب ، وكاثي جريفين ، وجوردان بيترسون ، ومؤسس MyPillow مايك ليندل ، و The Babylon Bee ، ونيك فوينتيس، وأعيد حظر فوينتيس بعد أقل من يوم من إعادته إلى المنصة.

واليوم ، يبدو أيضًا أن Twitter يبرر قراراته بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى Twitter ، قائلاً إنه "لم يعيد الحسابات التي شاركت في نشاط غير قانوني أو تهديدات بالضرر أو العنف أو البريد العشوائي على نطاق واسع والتلاعب بالمنصة ، أو عندما لم يكن هناك الاستئناف الأخير لإعادة الحساب ". وهذا يجعل من الغريب إلى حد ما السماح لترامب بالعودة ، بالنظر إلى أن تويتر قال في عام 2021 إنه أوقف الرئيس السابق بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف". ومع ذلك ، من الممكن أن يكون ذلك لأنه - مثل نشأة سياسة العفو نفسها - تم التخلي عن ترامب لأن إيلون أراد عودته وقرر استطلاع رأي جمهوره .