شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل قرار ميتا بإعادة حسابات ترامب صحيح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Meta Platforms إنها ستعيد حسابات فيس بوك وإنستجرام الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأسابيع المقبلة، بعد تعليق لمدة عامين بسبب أعمال الشغب القاتلة في الكابيتول هيل في 6 يناير 2021.

وقالت ميتا في مدونة إنها "وضعت حواجز حماية جديدة لردع تكرار المخالفات".

كتب نيك كليج، رئيس ميتا للشؤون العالمية: "في حال نشر السيد ترامب مزيدًا من الانتهاك للمحتوى، ستتم إزالة المحتوى وسيتم تعليقه لمدة تتراوح بين شهر وسنتين، اعتمادًا على خطورة الانتهاك"، في منشور المدونة.

يمكن أن توفر استعادة حساباته دفعة لترامب، الذي أعلن في نوفمبر أنه سيجري ترشيحًا جديدًا للبيت الأبيض في عام 2024، ولديه 34 مليون متابع على فيس بوك، وهي منصات تمثل وسائل رئيسية للتواصل السياسي وجمع التبرعات.

تمت استعادة حسابه على تويتر في نوفمبر من قبل المالك الجديد Elon Musk، على الرغم من أن ترامب لم ينشر هناك بعد.

يقول المدافعون عن حرية التعبير إنه من المناسب للجمهور الوصول إلى الرسائل من المرشحين السياسيين، ولكن منتقدي ميتا اتهموا الشركة بالتساهل في سياسات الاعتدال.

وعلى الرغم من أن القرار كان متوقعًا على نطاق واسع، فقد أثار توبيخًا حادًا من المدافعين عن الحقوق المدنية، قالت لورا مورفي، المحامية التي قادت تدقيقًا استمر لمدة عامين على فيسبوك اختتمت في عام 2020: "فيسبوك لديه سياسات لكنهم يفرضونه، وكان بطيئًا جدًا في التصرف ".

كما أعربت رابطة مكافحة التشهير و NAACP و Free Press ومجموعات أخرى عن قلقها يوم الأربعاء بشأن قدرة فيس بوك على منع أي هجمات مستقبلية على العملية الديمقراطية، مع استمرار ترامب في تكرار ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

دافع جميل جعفر، المدير التنفيذي لمعهد Knight First Amendment Institute في جامعة كولومبيا ومسؤول سابق في ACLU، وكان قد أيد سابقًا قرار الشركة بتعليق حساب ترامب.

وقال جعفر: "لدى الجمهور مصلحة في الاستماع مباشرة إلى المرشحين للمناصب السياسية، ومن الأفضل أن تخطئ منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية في جانب ترك الكلام، حتى لو كان الخطاب مسيئًا أو كاذبًا، بحيث يمكن معالجته من قبل مستخدمين آخرين ومؤسسات أخرى".

كان قرار حظر ترامب قرارًا مثيرًا للاستقطاب بالنسبة لشركة ميتا، أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم، والتي لم تحظر أبدًا قبل تعليق ترامب حساب رئيس دولة ما زال ينتهك قواعد المحتوى الخاصة بها.

ألغت الشركة إلى أجل غير مسمى وصول ترامب إلى حساباته على فيس بوك و انستجرام بعد إزالة اثنين من منشوراته خلال أحداث العنف في الكابيتول هيل، بما في ذلك مقطع فيديو كرر فيه ادعائه الكاذب بشأن تزوير الناخبين على نطاق واسع خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ثم أحالت القضية إلى مجلس الرقابة المستقل، الذي قضى بأن التعليق له ما يبرره ولكن طبيعته غير المحددة لم تكن كذلك، وردا على ذلك، قالت ميتا إنها ستعيد النظر في التعليق بعد عامين من بدئه.

أشارت مدونة ميتا يوم الأربعاء الماضي إلى أنها قد تعيد تنشيط الحسابات المعلقة الأخرى، بما في ذلك تلك التي تمت معاقبتها لتورطها في الاضطرابات المدنية، وقالت الشركة إن هذه الحسابات التي أعيد وضعها ستخضع لمراجعة أكثر صرامة وعقوبات على الانتهاكات.

من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيغتنم الفرصة وكيف سيغتنمها للعودة إلى فيسبوك وإنستجرام.

لم يرسل ترامب أي تغريدات جديدة منذ استعادة حسابه على تويتر، قائلاً إنه يفضل الاستمرار في تطبيقه الخاص Truth Social، ولكن المتحدث باسم حملته قال لشبكة فوكس نيوز ديجيتال الأسبوع الماضي أن العودة إلى فيسبوك "ستكون أداة مهمة لحملة 2024 للوصول إلى الناخبين".

في منشور على موقع Truth Social، رد ترامب على إعادته إلى تطبيقات ميتا، قائلاً: "مثل هذا الشيء لا يجب أن يحدث مرة أخرى لرئيس حالي، أو أي شخص آخر لا يستحق الانتقام!" ولم يشر إلى ما إذا كان سيبدأ النشر على منصات ميتا مرة أخرى أو متى سيبدأ.

وانتقد النائب آدم شيف، وهو ديمقراطي ترأس سابقًا لجنة المخابرات بمجلس النواب، قرار إعادته إلى منصبه، وكتب على تويتر "ترامب حرض على التمرد، وإعادته الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيبه، أمر خطير".